Запеченные отбивные с помидорами под сыром: оригинальный рецепт

Запеченные отбивные с помидорами под сыром tiktok.com_@_with_anna._

Реклама

Содержание Ингредиенты Отбивные Соус Приготовление Подача Совет

Этот рецепт популярен среди хозяек, ведь сочетает классические украинские вкусы с легкой ноткой европейской кухни. Главная изюминка этих отбивных — соус на основе сметаны и французской горчицы. Именно он придает мясу нежности, легкого сливочного привкуса и ароматной пикантности. А чеснок и паприка добавляют блюду глубины вкуса. Рецептом приготовления поделились на странице _with_anna._

Ингредиенты

Отбивные

куриное филе 550 г

помидоры 2 шт.

твердый сыр 150 г

соль

зелень (укроп или петрушка)

Соус

сметана 2 ст. л

французская горчица 2 ч. л

чеснок 2 зубчика

соль

паприка

Приготовление

Куриное филе разрежьте вдоль на порционные кусочки. Накройте пищевой пленкой и слегка отбейте кухонным молотком, так мясо станет мягче и равномерно пропечется. Застелите противень или форму для запекания пергаментом, выложите отбивные, посолите каждый кусок. В миске смешайте сметану, горчицу, измельченный чеснок, соль и паприку. Каждую отбивную обильно намажьте соусом, сверху выложите кружочки помидоров. Поставьте в духовку, разогретую до 180°C, на 20 мин. Достаньте блюдо, посыпьте тертым твердым сыром и верните в духовку еще на 10-15 мин, пока сыр не расплавится и не станет румяным.

Подача

Подавайте отбивные горячими, украсьте их свежей зеленью и кусочками помидоров. К этому блюду прекрасно подойдет легкий овощной салат или картофельное пюре.

Совет

Если используете обычный пергамент, слегка смажьте его маслом, чтобы мясо не прилипло. Идеально подходит силиконизированный пергамент, он выдерживает высокую температуру и не впитывает жир.

Реклама

Эти отбивные — универсальное блюдо, они одинаково хорошо подходят и на семейном обеде, и на праздничном столе. А еще их можно готовить из разных видов мяса, например, свинины, индейки или даже говядины.

Благодаря простым ингредиентам блюдо получается доступным, но выглядит и на вкус ресторанное. Помидоры добавляют свежести, сыр создает нежную тягучую корочку, а сметанно-горчичный соус делает мясо необычайно сочным.