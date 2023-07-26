Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Запеченные овощи: рецепт полезного гарнира

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1734
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Запеченные овощи: рецепт полезного гарнира

Запеченные овощи / Фото: Credits

Особенность приготовления запеченных овощей состоит в том, что они крупно нарезаются, что позволяет сохранить максимум витаминов.

Сочные овощи с ароматной заправкой – вкусны и полезны. Запеченные – можно подавать в виде гарнира к любым блюдам из мяса, птицы и рыбы.

Ингредиенты

  • кабачок – 1 шт.;
  • шампиньоны – 8 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • цветная капуста – 300 г;
  • перец болгарский – 1 шт.

Для маринада

  • масло оливковое – 2 ст. л ;
  • соевый соус – 3 ст.. л ;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • прованские травы – 1 ч. л.;
  • копченая паприка – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.

Приготовление

Кабачок нарежьте крупными брусочками.

Перец очистите от семенной перегородки и удалите плодоножку. Срежьте перегородки. Нарежьте крупными дольками.

Цветную капусту разберите на соцветия. Морковь нарежьте крупными брусочками. Крупные шампиньоны разрежьте на четыре части, мелкие оставьте целыми.

В миске соедините масло, соевый соус, чеснок (выдавленный через пресс), прованские травы, паприку, соль. Перемешайте. Выложите в маринад овощи и перемешайте. Оставьте промариноваться на 30 минут.

Выложите овощи на противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. В процессе приготовления овощи в духовке несколько раз перемешивайте.

Советы

  • Приправы используйте по своему вкусу.

Читайте также:

Летний рецепт: салат с персиками

Летний рецепт: салат с персиками

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1734
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация