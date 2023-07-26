Запеченные овощи: рецепт полезного гарнира

Особенность приготовления запеченных овощей состоит в том, что они крупно нарезаются, что позволяет сохранить максимум витаминов.

Сочные овощи с ароматной заправкой – вкусны и полезны. Запеченные – можно подавать в виде гарнира к любым блюдам из мяса, птицы и рыбы.

Ингредиенты

кабачок – 1 шт.;

шампиньоны – 8 шт.;

морковь – 1 шт.;

цветная капуста – 300 г;

перец болгарский – 1 шт.

Для маринада

масло оливковое – 2 ст. л ;

соевый соус – 3 ст.. л ;

чеснок – 4 зубчика;

прованские травы – 1 ч. л.;

копченая паприка – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.

Приготовление

Кабачок нарежьте крупными брусочками.

Перец очистите от семенной перегородки и удалите плодоножку. Срежьте перегородки. Нарежьте крупными дольками.

Цветную капусту разберите на соцветия. Морковь нарежьте крупными брусочками. Крупные шампиньоны разрежьте на четыре части, мелкие оставьте целыми.

В миске соедините масло, соевый соус, чеснок (выдавленный через пресс), прованские травы, паприку, соль. Перемешайте. Выложите в маринад овощи и перемешайте. Оставьте промариноваться на 30 минут.

Выложите овощи на противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. В процессе приготовления овощи в духовке несколько раз перемешивайте.

Советы

Приправы используйте по своему вкусу.

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