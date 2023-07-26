Запеченные овощи: рецепт полезного гарнира

Особенность приготовления запеченных овощей состоит в том, что они крупно нарезаются, что позволяет сохранить максимум витаминов.
Сочные овощи с ароматной заправкой – вкусны и полезны. Запеченные – можно подавать в виде гарнира к любым блюдам из мяса, птицы и рыбы.
Ингредиенты
- кабачок – 1 шт.;
- шампиньоны – 8 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- цветная капуста – 300 г;
- перец болгарский – 1 шт.
Для маринада
- масло оливковое – 2 ст. л ;
- соевый соус – 3 ст.. л ;
- чеснок – 4 зубчика;
- прованские травы – 1 ч. л.;
- копченая паприка – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.
Приготовление
Кабачок нарежьте крупными брусочками.
Перец очистите от семенной перегородки и удалите плодоножку. Срежьте перегородки. Нарежьте крупными дольками.
Цветную капусту разберите на соцветия. Морковь нарежьте крупными брусочками. Крупные шампиньоны разрежьте на четыре части, мелкие оставьте целыми.
В миске соедините масло, соевый соус, чеснок (выдавленный через пресс), прованские травы, паприку, соль. Перемешайте. Выложите в маринад овощи и перемешайте. Оставьте промариноваться на 30 минут.
Выложите овощи на противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. В процессе приготовления овощи в духовке несколько раз перемешивайте.
Советы
- Приправы используйте по своему вкусу.
Читайте также:
- Кабачковая закуска: простой рецепт
- Помидоры с сыром и яйцом: рецепт популярной закуски
- Острый хрустящий салат из огурцов с кунжутом: рецепт эффектной летней закуски