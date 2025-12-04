- Дата публикации
Запеченные овощи в чесночном маринаде: рецепт полезного гарнира
Яркие, ароматные овощи, запеченные в маринаде из бальзамического уксуса, оливкового масла, соевого соуса и чеснока.
Блюдо получается низкокалорийное и легкое.
Ингредиенты
- баклажаны
- 1 шт.
- кабачок
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- перец острый стручковый
- 1 шт.
- чеснок
- 5 зубчиков
- соус соевый
- 4 ст. л.
- уксус бальзамический
- 2 ст. л.
- масло оливковое
- 4 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (базилик, укроп)
-
Овощи помойте.
Баклажаны, кабачок, помидоры нарежьте крупными кубиками.
У болгарского и острого перца удалите семена, плодоножки. Болгарский перец нарежьте крупными кубиками, острый перец колечками.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Все овощи выложите в миску, перемешайте, посолите и поперчите.
Для маринада соедините чеснок, пропущенный через пресс, соус соевый, уксус бальзамический, масло оливковое, соль, перец, перемешайте.
Овощи выложите на противень, залейте маринадом, перемешайте, накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30-60 минут.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут. Готовые овощи выложите на блюдо, и посыпьте измельченной зеленью.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.
Можно добавлять любые овощи по своему вкусу.