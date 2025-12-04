ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

Запеченные овощи в чесночном маринаде: рецепт полезного гарнира

Яркие, ароматные овощи, запеченные в маринаде из бальзамического уксуса, оливкового масла, соевого соуса и чеснока.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
72 ккал
Запеченные овощи в чесночном маринаде

Запеченные овощи в чесночном маринаде / © Credits

Блюдо получается низкокалорийное и легкое.

Ингредиенты

баклажаны
1 шт.
кабачок
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
помидоры
2 шт.
перец острый стручковый
1 шт.
чеснок
5 зубчиков
соус соевый
4 ст. л.
уксус бальзамический
2 ст. л.
масло оливковое
4 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень (базилик, укроп)

  1. Овощи помойте.

  2. Баклажаны, кабачок, помидоры нарежьте крупными кубиками.

  3. У болгарского и острого перца удалите семена, плодоножки. Болгарский перец нарежьте крупными кубиками, острый перец колечками.

  4. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  5. Все овощи выложите в миску, перемешайте, посолите и поперчите.

  6. Для маринада соедините чеснок, пропущенный через пресс, соус соевый, уксус бальзамический, масло оливковое, соль, перец, перемешайте.

  7. Овощи выложите на противень, залейте маринадом, перемешайте, накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30-60 минут.

  8. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут. Готовые овощи выложите на блюдо, и посыпьте измельченной зеленью.

Советы:

Зелень используйте по своему вкусу.

Можно добавлять любые овощи по своему вкусу.

