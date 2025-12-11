ТСН в социальных сетях

Запеченные перепелки: рецепт роскошного блюда, как из ресторана

В мире домашней кулинарии есть блюда, которые мгновенно переносят нас в атмосферу дорогого ресторана. Нежное мясо, изысканная подача, тонкие ароматы цитрусов и специй — именно таким блюдом являются запеченные перепелочки.

Запеченные перепелки

Запеченные перепелки / © Credits

По рецепту со страницы Recipe for happiness вы сможете приготовить не просто ужин, а сделаете маленькое гастрономическое путешествие без лишних усилий. Перепелка — легкое, диетическое мясо с выразительным вкусом, которое прекрасно сочетается с фруктами, имбирем и медом.

Ингредиенты

  • перепела 3-4 шт.

Маринад

  • оливковое масло 2 ст. л

  • лимон ½ шт.

  • мандарин 1 шт.

  • мед 1 ст. л

  • свежий имбирь 20 г

  • чеснок 3-5 зубчики

Приготовление

  1. Перепелки нужно распластать как для гриля, посолить и поперчить.

  2. Смешайте все ингредиенты для маринада.

  3. Перепелки хорошо окуните со всех сторон в маринад — он должен окутать мясо, будто ароматное одеяло.

  4. Маринуйте минимум 4 часа, чем дольше, тем выразительнее будет вкус и нежнее мясо.

  5. После маринования перепела выложите в форму, добавьте немного сливочного масла и выложите сверху кольца мандарина, именно они придадут карамельно-цитрусовую нотку.

  6. Запекайте при 180°C 40-50 мин, периодически поливайте соком, который образуется в форме.

Подача

  • Добавьте немного свежей зелени или легкий салат с рукколой и цитрусами.

  • Используйте мандариновые кольца как часть сервировки.

  • Подавайте на темной тарелке — контраст сделает блюдо более эффектным.

Такие перепелочки идеально подойдут и для романтического ужина, и для праздничного застолья.

Этот рецепт — о наслаждении от процесса, ароматов, текстур и момента, когда первая корочка перепелочки легонько хрустит под вилкой.

