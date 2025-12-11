- Дата публикации
Запеченные перепелки: рецепт роскошного блюда, как из ресторана
В мире домашней кулинарии есть блюда, которые мгновенно переносят нас в атмосферу дорогого ресторана. Нежное мясо, изысканная подача, тонкие ароматы цитрусов и специй — именно таким блюдом являются запеченные перепелочки.
По рецепту со страницы Recipe for happiness вы сможете приготовить не просто ужин, а сделаете маленькое гастрономическое путешествие без лишних усилий. Перепелка — легкое, диетическое мясо с выразительным вкусом, которое прекрасно сочетается с фруктами, имбирем и медом.
Ингредиенты
перепела 3-4 шт.
Маринад
оливковое масло 2 ст. л
лимон ½ шт.
мандарин 1 шт.
мед 1 ст. л
свежий имбирь 20 г
чеснок 3-5 зубчики
Приготовление
Перепелки нужно распластать как для гриля, посолить и поперчить.
Смешайте все ингредиенты для маринада.
Перепелки хорошо окуните со всех сторон в маринад — он должен окутать мясо, будто ароматное одеяло.
Маринуйте минимум 4 часа, чем дольше, тем выразительнее будет вкус и нежнее мясо.
После маринования перепела выложите в форму, добавьте немного сливочного масла и выложите сверху кольца мандарина, именно они придадут карамельно-цитрусовую нотку.
Запекайте при 180°C 40-50 мин, периодически поливайте соком, который образуется в форме.
Подача
Добавьте немного свежей зелени или легкий салат с рукколой и цитрусами.
Используйте мандариновые кольца как часть сервировки.
Подавайте на темной тарелке — контраст сделает блюдо более эффектным.
Такие перепелочки идеально подойдут и для романтического ужина, и для праздничного застолья.
Этот рецепт — о наслаждении от процесса, ароматов, текстур и момента, когда первая корочка перепелочки легонько хрустит под вилкой.