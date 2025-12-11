Запеченные перепелки: рецепт роскошного блюда, как из ресторана

Запеченные перепелки / © Credits

По рецепту со страницы Recipe for happiness вы сможете приготовить не просто ужин, а сделаете маленькое гастрономическое путешествие без лишних усилий. Перепелка — легкое, диетическое мясо с выразительным вкусом, которое прекрасно сочетается с фруктами, имбирем и медом.

Ингредиенты

перепела 3-4 шт.

Маринад

оливковое масло 2 ст. л

лимон ½ шт.

мандарин 1 шт.

мед 1 ст. л

свежий имбирь 20 г

чеснок 3-5 зубчики

Приготовление

Перепелки нужно распластать как для гриля, посолить и поперчить. Смешайте все ингредиенты для маринада. Перепелки хорошо окуните со всех сторон в маринад — он должен окутать мясо, будто ароматное одеяло. Маринуйте минимум 4 часа, чем дольше, тем выразительнее будет вкус и нежнее мясо. После маринования перепела выложите в форму, добавьте немного сливочного масла и выложите сверху кольца мандарина, именно они придадут карамельно-цитрусовую нотку. Запекайте при 180°C 40-50 мин, периодически поливайте соком, который образуется в форме.

Подача

Добавьте немного свежей зелени или легкий салат с рукколой и цитрусами.

Используйте мандариновые кольца как часть сервировки.

Подавайте на темной тарелке — контраст сделает блюдо более эффектным.

Такие перепелочки идеально подойдут и для романтического ужина, и для праздничного застолья.

Этот рецепт — о наслаждении от процесса, ароматов, текстур и момента, когда первая корочка перепелочки легонько хрустит под вилкой.