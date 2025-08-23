ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
151
Время на прочтение
2 мин

Запеченные перцы с душистым маслом: рецепт фантастически вкусной закуски

Запеченные перцы — это блюдо, которое умеет влюблять в себя даже тех, кто обычно равнодушен к овощам. Сладковатые, нежные, с легкой дымной ноткой, они прекрасно подходят как самостоятельная закуска, гарнир к мясу или рыбе, а еще могут стать основой для салатов и брускетт.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 55 мин.
Пищевая ценность на 100 г
90 ккал
Запеченные перцы с душистым маслом

Запеченные перцы с душистым маслом / © Credits

Фудблогеры часто называют это блюдо «фантастически вкусным» и это настоящая правда, секрет в том, что перцы запекаются, а затем маринуются в масле с зеленью и специями. В результате вы получаете сочное, нежное и невероятно ароматное блюдо, которое можно подавать как на праздничный стол, так и на ежедневный ужин. Как все правильно приготовить рассказали на странице olena.foodblog.

Ингредиенты

Красные или желтые болгарские перцы
5-6 шт.
Оливковое масло
50 мл
Яблочный уксус
10 мл
Чеснок
1-2 зубчика
Сахар
1 ч. л
Соль
Хлопья чили
Укроп
Петрушка

Приготовление

  1. Выложите овощи на противень и запекайте при температуре 200°C около 40-45 мин, пока кожура не станет подожженной и пузырчатой.

  2. Переложите горячие перцы в миску и накройте пищевой пленкой или крышкой. Так они «пропарятся» и будут легко чиститься.

  3. Снимите кожуру, удалите семена и плодоножки, мякоть нарежьте полосками.

  4. Смешайте оливковое масло, уксус, измельченный чеснок, сахар, соль, зелень и по желанию чили.

  5. Полейте перцы заправкой, перемешайте и оставьте в холодильнике хотя бы на час. Чем дольше маринуются перцы, тем выразительнее будет их вкус.

Подача

  • Как закуску к бокалу вина или бокалу холодного лимонада.

  • В качестве гарнира к стейку или запеченной рыбе.

  • В салатах вместе с сыром фета или моцареллой.

  • На брускеттах с хрустящим багетом.

Совет

Если вы хотите сделать закуску еще более изысканной, добавьте в заправку несколько оливок или каперсов. А для праздничного стола можно выложить перцы слоями в банку и залить маринадом.

Запеченные перцы с ароматным маслом — это то блюдо, которое сочетает простоту приготовления, пользу и ресторанный вкус. Попробуйте приготовить их раз и они точно станут вашей кулинарной визитной карточкой.

