Запеченные перцы с душистым маслом: рецепт фантастически вкусной закуски

Запеченные перцы с душистым маслом / © Credits

Реклама

Фудблогеры часто называют это блюдо «фантастически вкусным» и это настоящая правда, секрет в том, что перцы запекаются, а затем маринуются в масле с зеленью и специями. В результате вы получаете сочное, нежное и невероятно ароматное блюдо, которое можно подавать как на праздничный стол, так и на ежедневный ужин. Как все правильно приготовить рассказали на странице olena.foodblog.

Ингредиенты Красные или желтые болгарские перцы 5-6 шт. Оливковое масло 50 мл Яблочный уксус 10 мл Чеснок 1-2 зубчика Сахар 1 ч. л Соль Хлопья чили Укроп Петрушка

Приготовление

Выложите овощи на противень и запекайте при температуре 200°C около 40-45 мин, пока кожура не станет подожженной и пузырчатой. Переложите горячие перцы в миску и накройте пищевой пленкой или крышкой. Так они «пропарятся» и будут легко чиститься. Снимите кожуру, удалите семена и плодоножки, мякоть нарежьте полосками. Смешайте оливковое масло, уксус, измельченный чеснок, сахар, соль, зелень и по желанию чили. Полейте перцы заправкой, перемешайте и оставьте в холодильнике хотя бы на час. Чем дольше маринуются перцы, тем выразительнее будет их вкус.

Подача

Как закуску к бокалу вина или бокалу холодного лимонада.

В качестве гарнира к стейку или запеченной рыбе.

В салатах вместе с сыром фета или моцареллой.

На брускеттах с хрустящим багетом.

Совет

Если вы хотите сделать закуску еще более изысканной, добавьте в заправку несколько оливок или каперсов. А для праздничного стола можно выложить перцы слоями в банку и залить маринадом.

Запеченные перцы с ароматным маслом — это то блюдо, которое сочетает простоту приготовления, пользу и ресторанный вкус. Попробуйте приготовить их раз и они точно станут вашей кулинарной визитной карточкой.