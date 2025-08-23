- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 2 мин
Запеченные перцы с душистым маслом: рецепт фантастически вкусной закуски
Запеченные перцы — это блюдо, которое умеет влюблять в себя даже тех, кто обычно равнодушен к овощам. Сладковатые, нежные, с легкой дымной ноткой, они прекрасно подходят как самостоятельная закуска, гарнир к мясу или рыбе, а еще могут стать основой для салатов и брускетт.
Фудблогеры часто называют это блюдо «фантастически вкусным» и это настоящая правда, секрет в том, что перцы запекаются, а затем маринуются в масле с зеленью и специями. В результате вы получаете сочное, нежное и невероятно ароматное блюдо, которое можно подавать как на праздничный стол, так и на ежедневный ужин. Как все правильно приготовить рассказали на странице olena.foodblog.
Ингредиенты
- Красные или желтые болгарские перцы
- 5-6 шт.
- Оливковое масло
- 50 мл
- Яблочный уксус
- 10 мл
- Чеснок
- 1-2 зубчика
- Сахар
- 1 ч. л
- Соль
-
- Хлопья чили
-
- Укроп
-
- Петрушка
-
Приготовление
Выложите овощи на противень и запекайте при температуре 200°C около 40-45 мин, пока кожура не станет подожженной и пузырчатой.
Переложите горячие перцы в миску и накройте пищевой пленкой или крышкой. Так они «пропарятся» и будут легко чиститься.
Снимите кожуру, удалите семена и плодоножки, мякоть нарежьте полосками.
Смешайте оливковое масло, уксус, измельченный чеснок, сахар, соль, зелень и по желанию чили.
Полейте перцы заправкой, перемешайте и оставьте в холодильнике хотя бы на час. Чем дольше маринуются перцы, тем выразительнее будет их вкус.
Подача
Как закуску к бокалу вина или бокалу холодного лимонада.
В качестве гарнира к стейку или запеченной рыбе.
В салатах вместе с сыром фета или моцареллой.
На брускеттах с хрустящим багетом.
Совет
Если вы хотите сделать закуску еще более изысканной, добавьте в заправку несколько оливок или каперсов. А для праздничного стола можно выложить перцы слоями в банку и залить маринадом.
Запеченные перцы с ароматным маслом — это то блюдо, которое сочетает простоту приготовления, пользу и ресторанный вкус. Попробуйте приготовить их раз и они точно станут вашей кулинарной визитной карточкой.