Запеченные перцы, тушенные в сметане: рецепт ароматного блюда с нежным соусом

Запеченные перцы тушеные в сметане tiktok.com_@baking.and.more4u

Реклама

Одним из самых вкусных способов его приготовления является запекание с последующим тушением в сметане. Такое блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным, а готовится довольно просто. Этот рецепт, о котором рассказали на странице Nata.cooking, станет отличной идеей как для семейного ужина, так и для праздничного стола, ведь у перцев в сметанном соусе аппетитный вид и они моментально исчезают со стола.

Ингредиенты Сладкий перец 10 шт. Лук 1 шт. Большой спелый томат 1 шт. Сметана 150-200 г Соль Черный перец Чеснок Зелень (укроп, петрушка, кинза)

Приготовление

Выложите вымытые перцы на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при температуре 200°C 20-30 мин, пока кожура не начнет темнеть и появятся подпалы. Переложите горячие перцы в глубокую тарелку, накройте пищевой пленкой или крышкой. Оставьте на 10-15 мин, так кожура легко снимется. Затем очистите перцы от кожуры и семян. На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте измельченный томат, тушите еще 2-3 мин. Добавьте очищенные перцы, сметану, чеснок и специи. Перемешайте, доведите до кипения и готовьте на медленном огне еще 5-7 мин. Перед подачей щедро посыпьте свежей зеленью.

Подача

как самостоятельное овощное блюдо с тостами или хлебом;

как гарнир к мясу или рыбе;

в сочетании с отварным картофелем или гречкой.

Это блюдо подарит вашему дому невероятный аромат лета и свежести. Запеченные перцы в сметане — это простой способ превратить обычный обед или ужин в настоящее гастрономическое наслаждение.