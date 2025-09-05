ТСН в социальных сетях

Рецепты
91
1 мин

Запеченные перцы, тушенные в сметане: рецепт ароматного блюда с нежным соусом

Сладкий перец — настоящее сокровище, которое стоит использовать по максимуму. Его яркий цвет, нежная текстура и польза для здоровья делают этот овощ любимцем на кухне.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час
55 ккал
Запеченные перцы тушеные в сметане tiktok.com_@baking.and.more4u

Одним из самых вкусных способов его приготовления является запекание с последующим тушением в сметане. Такое блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным, а готовится довольно просто. Этот рецепт, о котором рассказали на странице Nata.cooking, станет отличной идеей как для семейного ужина, так и для праздничного стола, ведь у перцев в сметанном соусе аппетитный вид и они моментально исчезают со стола.

Ингредиенты

Сладкий перец
10 шт.
Лук
1 шт.
Большой спелый томат
1 шт.
Сметана
150-200 г
Соль
Черный перец
Чеснок
Зелень (укроп, петрушка, кинза)

Приготовление

  1. Выложите вымытые перцы на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при температуре 200°C 20-30 мин, пока кожура не начнет темнеть и появятся подпалы.

  2. Переложите горячие перцы в глубокую тарелку, накройте пищевой пленкой или крышкой. Оставьте на 10-15 мин, так кожура легко снимется. Затем очистите перцы от кожуры и семян.

  3. На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте измельченный томат, тушите еще 2-3 мин.

  4. Добавьте очищенные перцы, сметану, чеснок и специи. Перемешайте, доведите до кипения и готовьте на медленном огне еще 5-7 мин.

  5. Перед подачей щедро посыпьте свежей зеленью.

Подача

  • как самостоятельное овощное блюдо с тостами или хлебом;

  • как гарнир к мясу или рыбе;

  • в сочетании с отварным картофелем или гречкой.

Это блюдо подарит вашему дому невероятный аромат лета и свежести. Запеченные перцы в сметане — это простой способ превратить обычный обед или ужин в настоящее гастрономическое наслаждение.

