Запеченные перцы, тушенные в сметане: рецепт ароматного блюда с нежным соусом
Сладкий перец — настоящее сокровище, которое стоит использовать по максимуму. Его яркий цвет, нежная текстура и польза для здоровья делают этот овощ любимцем на кухне.
Одним из самых вкусных способов его приготовления является запекание с последующим тушением в сметане. Такое блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным, а готовится довольно просто. Этот рецепт, о котором рассказали на странице Nata.cooking, станет отличной идеей как для семейного ужина, так и для праздничного стола, ведь у перцев в сметанном соусе аппетитный вид и они моментально исчезают со стола.
Ингредиенты
- Сладкий перец
- 10 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Большой спелый томат
- 1 шт.
- Сметана
- 150-200 г
- Соль
-
- Черный перец
-
- Чеснок
-
- Зелень (укроп, петрушка, кинза)
-
Приготовление
Выложите вымытые перцы на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при температуре 200°C 20-30 мин, пока кожура не начнет темнеть и появятся подпалы.
Переложите горячие перцы в глубокую тарелку, накройте пищевой пленкой или крышкой. Оставьте на 10-15 мин, так кожура легко снимется. Затем очистите перцы от кожуры и семян.
На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте измельченный томат, тушите еще 2-3 мин.
Добавьте очищенные перцы, сметану, чеснок и специи. Перемешайте, доведите до кипения и готовьте на медленном огне еще 5-7 мин.
Перед подачей щедро посыпьте свежей зеленью.
Подача
как самостоятельное овощное блюдо с тостами или хлебом;
как гарнир к мясу или рыбе;
в сочетании с отварным картофелем или гречкой.
Это блюдо подарит вашему дому невероятный аромат лета и свежести. Запеченные перцы в сметане — это простой способ превратить обычный обед или ужин в настоящее гастрономическое наслаждение.