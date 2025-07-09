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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
36
Время на прочтение
2 мин

Запеченные ребра: рецепт ароматного и сочного мяса

Если вы ищете идеальное мясное блюдо, которое поразит гостей и не потребует часа стояния у плиты, попробуйте ароматные запеченные ребра, которые готовятся почти без усилий, а результат — словно из ресторанной кухни: нежное мясо, которое легко отходит от кости, пряный аромат и аппетитная корочка.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Запеченные ребра: рецепт ароматного и сочного мяса: рецепт ароматного и сочного мяса

Запеченные ребра: рецепт ароматного и сочного мяса: рецепт ароматного и сочного мяса / © Associated Press

Рецептом поделилась фудблогер Ольга Рябенко и он уже успел полюбиться ее подписчикам. Такое блюдо — настоящий must-have для домашних выходных, пикников или романтического ужина. А самое главное — его легко приготовить даже новичкам.

Ингредиенты

Свиные ребра
1,5 кг
Горчица
2 ст.
Острый мексиканский соус
2 ст. л.
Мед
1 ст. л
Соль

Приготовление

  1. Сначала важно зачистить ребра от лишнего жира и пленки — это обеспечит нежность и лучшее проникновение маринада. Для удобства используйте бумажное полотенце, чтобы легко снять пленку.

  2. Смажьте ребра горчицей с обеих сторон, равномерно посолите. Не нужно слишком много специй — горчица уже добавляет аромата, а в соусе есть достаточно пряностей.

  3. Заверните ребра сначала в пергамент, затем в фольгу (двухслойный «конверт» сохранит соки внутри). Поместите в разогретую духовку до 180°C и запекайте 2 часа. Мясо станет нежным и буквально будет «отставать» от кости.

  4. Пока мясо запекается, в миске смешайте острый мексиканский соус с медом. Такой соус имеет основу из натуральной томатной пасты, ароматный болгарский перец, нотки чили и чеснока, а также сбалансированные итальянские травы. Мед добавляет легкую карамельную нотку и помогает образовать аппетитную корочку.

  5. Выньте ребра из фольги, аккуратно переложите на противень, щедро смажьте глазурью из соуса и меда. Запекайте еще 5-10 мин при 200°C, пока не появится румяная, блестящая корочка.

Советы

  • Не жалейте пергамента — он предотвращает слипание и сохраняет нежность мяса.

  • Если любите острее, добавьте в соус измельченный чили или каплю табаско.

  • Если готовите на гриле, после запекания дайте ребрам быструю обжарку на решетке — для дополнительного аромата дыма.

  • Соус можно заменить на другой томатно-перечный или приготовить домашний из томатной пасты, перца, чеснока, паприки и уксуса.

Запеченные ребра — это больше, чем просто ужин. Это повод собраться за столом, насладиться моментом и похвалить себя за вкусное домашнее блюдо, которое смотрится и смакует по-особенному.

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