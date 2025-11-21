Запеченные роллы с креветками: рецепт вкусного блюда

Запеченные роллы с креветками в духовке tiktok.com_@petrocook

Реклама

Запеченные роллы с креветками в духовке по рецепту со страницы Petrocook доказывают, что кулинарные шедевры доступны даже в домашних условиях. Сочные креветки, нежный сливочный сыр, хрустящий огурец и золотистая сырная шапочка делают это блюдо настоящим гастрономическим открытием.

Ингредиенты

Сырная шапочка

Твердый сыр 200 г

Майонез 3 ст. л

Икра (намазка из банки) 2 ст. л

Чеснок 2 зубчика

Рис

Рис 200 г

Вода 220 мл

Заправка для риса

Уксус 9% 8 г

Кипяток 15 г

Сахар 17 г

Соль

Начинка

Листья нори 2 шт.

Креветки (обжаренные или отварные)

Сливочный сыр 150-200 г

Огурец 1 шт.

Соус унаги

Соевый соус

Кунжут

Приготовление

Натрите сыр на мелкой терке, добавьте икру, измельченный чеснок и майонез. Хорошо перемешайте до однородной массы, она станет нежным и ароматным украшением ваших роллов. Промойте рис и залейте холодной водой, варите 25-30 мин до готовности. Смешайте уксус, кипяток, сахар и соль. Залейте готовый рис, перемешайте и оставьте на 10 мин под крышкой, чтобы зерна пропитались ароматами. Смочите руки водой, чтобы рис не прилипал. На шероховатую сторону листа нори выложите около 160 г риса. По центру распределите сливочный сыр, добавьте креветки и полоски огурца. Заверните ролл, смочите край нори водой и плотно закрутите. Нарежьте ролл острым, влажным ножом на порции. На каждый кусочек выложите сырную шапочку. Роллы разложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке 5-7 мин при 200°C до золотистой корочки.

Советы

Используйте свежие креветки и качественный сливочный сыр, это гарантирует насыщенный вкус.

Острый нож и влажная салфетка помогут нарезать ролл аккуратно, чтобы он не распадался.

Сырную шапочку можно менять, экспериментируйте с разными видами твердого сыра и добавьте немного зелени для цвета.

Запеченные роллы с креветками — это не только красиво и вкусно, но и возможность проявить свою креативность на кухне. Вы контролируете свежесть ингредиентов, количество специй и совсем не ограничены в фантазии. А еще это шанс удивить гостей, чтобы сделать романтический ужин незабываемым.

Попробуйте приготовить эти роллы дома и они станут вашим новым кулинарным хитом, лучше ресторана, проще и с любовью.