Запеченные роллы с креветками: рецепт вкусного блюда

Если вы думаете, что попробовать вкусные роллы можно только в ресторане, пора изменить это представление.

Запеченные роллы с креветками в духовке tiktok.com_@petrocook

Запеченные роллы с креветками в духовке tiktok.com_@petrocook

Запеченные роллы с креветками в духовке по рецепту со страницы Petrocook доказывают, что кулинарные шедевры доступны даже в домашних условиях. Сочные креветки, нежный сливочный сыр, хрустящий огурец и золотистая сырная шапочка делают это блюдо настоящим гастрономическим открытием.

Ингредиенты

Сырная шапочка

  • Твердый сыр 200 г

  • Майонез 3 ст. л

  • Икра (намазка из банки) 2 ст. л

  • Чеснок 2 зубчика

Рис

  • Рис 200 г

  • Вода 220 мл

Заправка для риса

  • Уксус 9% 8 г

  • Кипяток 15 г

  • Сахар 17 г

  • Соль

Начинка

  • Листья нори 2 шт.

  • Креветки (обжаренные или отварные)

  • Сливочный сыр 150-200 г

  • Огурец 1 шт.

  • Соус унаги

  • Соевый соус

  • Кунжут

Приготовление

  1. Натрите сыр на мелкой терке, добавьте икру, измельченный чеснок и майонез. Хорошо перемешайте до однородной массы, она станет нежным и ароматным украшением ваших роллов.

  2. Промойте рис и залейте холодной водой, варите 25-30 мин до готовности.

  3. Смешайте уксус, кипяток, сахар и соль. Залейте готовый рис, перемешайте и оставьте на 10 мин под крышкой, чтобы зерна пропитались ароматами.

  4. Смочите руки водой, чтобы рис не прилипал.

  5. На шероховатую сторону листа нори выложите около 160 г риса.

  6. По центру распределите сливочный сыр, добавьте креветки и полоски огурца.

  7. Заверните ролл, смочите край нори водой и плотно закрутите.

  8. Нарежьте ролл острым, влажным ножом на порции.

  9. На каждый кусочек выложите сырную шапочку.

  10. Роллы разложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке 5-7 мин при 200°C до золотистой корочки.

Советы

  • Используйте свежие креветки и качественный сливочный сыр, это гарантирует насыщенный вкус.

  • Острый нож и влажная салфетка помогут нарезать ролл аккуратно, чтобы он не распадался.

  • Сырную шапочку можно менять, экспериментируйте с разными видами твердого сыра и добавьте немного зелени для цвета.

Запеченные роллы с креветками — это не только красиво и вкусно, но и возможность проявить свою креативность на кухне. Вы контролируете свежесть ингредиентов, количество специй и совсем не ограничены в фантазии. А еще это шанс удивить гостей, чтобы сделать романтический ужин незабываемым.

Попробуйте приготовить эти роллы дома и они станут вашим новым кулинарным хитом, лучше ресторана, проще и с любовью.

