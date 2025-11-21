- Дата публикации
Запеченные роллы с креветками: рецепт вкусного блюда
Если вы думаете, что попробовать вкусные роллы можно только в ресторане, пора изменить это представление.
Запеченные роллы с креветками в духовке по рецепту со страницы Petrocook доказывают, что кулинарные шедевры доступны даже в домашних условиях. Сочные креветки, нежный сливочный сыр, хрустящий огурец и золотистая сырная шапочка делают это блюдо настоящим гастрономическим открытием.
Ингредиенты
Сырная шапочка
Твердый сыр 200 г
Майонез 3 ст. л
Икра (намазка из банки) 2 ст. л
Чеснок 2 зубчика
Рис
Рис 200 г
Вода 220 мл
Заправка для риса
Уксус 9% 8 г
Кипяток 15 г
Сахар 17 г
Соль
Начинка
Листья нори 2 шт.
Креветки (обжаренные или отварные)
Сливочный сыр 150-200 г
Огурец 1 шт.
Соус унаги
Соевый соус
Кунжут
Приготовление
Натрите сыр на мелкой терке, добавьте икру, измельченный чеснок и майонез. Хорошо перемешайте до однородной массы, она станет нежным и ароматным украшением ваших роллов.
Промойте рис и залейте холодной водой, варите 25-30 мин до готовности.
Смешайте уксус, кипяток, сахар и соль. Залейте готовый рис, перемешайте и оставьте на 10 мин под крышкой, чтобы зерна пропитались ароматами.
Смочите руки водой, чтобы рис не прилипал.
На шероховатую сторону листа нори выложите около 160 г риса.
По центру распределите сливочный сыр, добавьте креветки и полоски огурца.
Заверните ролл, смочите край нори водой и плотно закрутите.
Нарежьте ролл острым, влажным ножом на порции.
На каждый кусочек выложите сырную шапочку.
Роллы разложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке 5-7 мин при 200°C до золотистой корочки.
Советы
Используйте свежие креветки и качественный сливочный сыр, это гарантирует насыщенный вкус.
Острый нож и влажная салфетка помогут нарезать ролл аккуратно, чтобы он не распадался.
Сырную шапочку можно менять, экспериментируйте с разными видами твердого сыра и добавьте немного зелени для цвета.
Запеченные роллы с креветками — это не только красиво и вкусно, но и возможность проявить свою креативность на кухне. Вы контролируете свежесть ингредиентов, количество специй и совсем не ограничены в фантазии. А еще это шанс удивить гостей, чтобы сделать романтический ужин незабываемым.
Попробуйте приготовить эти роллы дома и они станут вашим новым кулинарным хитом, лучше ресторана, проще и с любовью.