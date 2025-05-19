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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
167
Время на прочтение
2 мин

Запеченные сырники с начинкой: рецепт вкусного десерта

Запеченные сырники с начинкой — это настоящая находка для тех, кто ищет не только вкусный, но и полезный десерт. В них сочетается любимый вкус традиционного украинского блюда с нежной начинкой из йогурта, банана и ягод. Идеальный выбор для тех, кто хочет избегать жареного, но не готов отказаться от сладенького.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Запеченные творожники с начинкой: рецепт вкусного десерта

Запеченные сырники с начинкой: рецепт вкусного десерта / © Getty Images

Этот рецепт — пример того, как классика может звучать по-новому. Сочные, нежные внутри и слегка подрумяненные снаружи сырники не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. А главное — готовятся они в духовке, без масла, лишнего жира и хлопот, а как все сделать рассказали на странице Tasty Stories.

Ингредиенты

Для творожного теста

  • Сыр 500 г

  • Яйцо 1 шт.

  • Мука пшеничная 3 ст. л

  • Сахар 1-3 ст. л

  • Цедра одного апельсина (только оранжевая часть кожуры)

  • Желток для смазки

Для начинки

  • Густой йогурт без добавок 100–150 мл

  • Банан ½ шт.

  • Белок

  • Крахмал (кукурузный или картофельный) 0,5 ч. л

  • Ягоды (черника, голубика или малина — свежие или замороженные)

Приготовление

Приготовьте творожное тесто

  1. Соедините творог, одно целое яйцо, сахар и тертую цедру апельсина.

  2. Перебейте смесь блендером или разомните вилкой до однородности.

  3. Добавьте муку и перемешайте в мягкую, едва липкую консистенцию.

  4. Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех.

  5. Выложите их на застеленный пергаментом противень.

  6. Влажной ложкой сделайте углубление, сформировав «корзины».

  7. Смажьте бортики желтком для красивого румянца.

  8. Поставьте творожные корзины в разогретую до 170°C духовку на 15 мин.

Приготовьте начинку

  1. В глубочайшей миске смешайте йогурт, банан, белок и крахмал.

  2. Перебейте блендером до однородной текстуры.

  3. По желанию добавьте ваниль или щепотку корицы.

Финальный сбор

  1. Достаньте сырники из духовки и аккуратно наполните их подготовленной начинкой.

  2. Выложите сверху по несколько ягод (не жмите их в массу).

  3. Верните в духовку еще на 15-20 мин, пока начинка не схватится — она должна быть мягкая, но держать форму.

Дайте сырникам немного остыть. Они вкусны прекрасно как теплыми, так и полностью охлажденными. Можно посыпать сахарной пудрой, добавить немного меда или украсить мятой.

Советы

  • Сыр лучше выбирать влажный, но не водянистый. Если масса слишком редкая, добавьте немного муки или манки.

  • Начинка не должна быть жидкой — иначе она может вытекать. Регулируйте консистенцию с помощью крахмала или увеличение количества банана.

  • Замороженные ягоды перед использованием не размораживайте — так они лучше держат форму при выпекании.

Эти запеченные сырники с начинкой — отличный пример десерта, который радует и вкусом, и внешним видом, и пользой. Благодаря ароматной апельсиновой нотке, кремовой текстуре внутри и сочным ягодам, блюдо превращается из повседневного в особое.

Попробуйте приготовить эти сырнички к завтраку на выходных или как легкий десерт после ужина и убедитесь, что сладкое может быть не только вкусным, но и здоровым.

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