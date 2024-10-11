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Запеченные яблоки с творогом и медом: рецепт полезного десерта

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
56 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
1 мин
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Запеченные яблоки с творогом и медом: рецепт полезного десерта

Запеченные яблоки с творогом и медом / Фото: Credits

Запеченные яблоки – это отличный вариант для завтрака, а если начинить еще творогом и медом, то получится легкий, полезный десерт.

Блюдо идеально подойдет на праздничный стол, оно понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты

яблоки
4 шт.
творог обезжиренный
120 г
мед
1 ст. л.
корица
  1. Яблоки промойте под проточной водой и вытрите насухо. Срежьте верхушку, и чайной ложкой аккуратно удалите сердцевину, но не насквозь.
  2. Творог соедините с медом и перемешайте. Начините получившейся массой каждое яблоко и посыпьте сверху корицей. Выложите в форму для запекания.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.
  4. Советы:
  • Корицу можно заменить ванилином.
  • По желанию яблоки можно посыпать сахарной пудрой.

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