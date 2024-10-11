Запеченные яблоки с творогом и медом: рецепт полезного десерта

Запеченные яблоки – это отличный вариант для завтрака, а если начинить еще творогом и медом, то получится легкий, полезный десерт.
Блюдо идеально подойдет на праздничный стол, оно понравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты
- яблоки
- 4 шт.
- творог обезжиренный
- 120 г
- мед
- 1 ст. л.
- корица
- Яблоки промойте под проточной водой и вытрите насухо. Срежьте верхушку, и чайной ложкой аккуратно удалите сердцевину, но не насквозь.
- Творог соедините с медом и перемешайте. Начините получившейся массой каждое яблоко и посыпьте сверху корицей. Выложите в форму для запекания.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.
- Советы:
- Корицу можно заменить ванилином.
- По желанию яблоки можно посыпать сахарной пудрой.
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