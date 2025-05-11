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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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95
Время на прочтение
2 мин

Запеченный гамбургер: новый рецепт культового блюда

Гамбургер давно стал гастрономическим символом фастфуда. А что если бы мы сказали, что можно приготовить гамбургер дома и даже не жарить, а запечь в духовке.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Запеченный гамбургер: новый рецепт культового блюда

Запеченный гамбургер: новый рецепт культового блюда / © Associated Press

Такая подача — это сочетание классического вкуса, домашнего тепла и креатива на кухне. Автор популярной кулинарной страницы Biyologanne Mutfakta поделилась рецептом, который уже покорил сердца ее подписчиков, ведь он вкусен, прост и очень интересен.

Ингредиенты

Для теста

  • Теплое молоко 1 стакан

  • Теплая вода ½ стакана

  • Сахар 1 ч. л

  • Соль 1 ч. л

  • Быстрорастворимые дрожжи 5 г

  • Мука 3 стакана

  • Масло 2 ст. л

Для котлет

  • Говяжий фарш 600 г

  • Соль

  • Черный перец

Для карамелизированного лука

  • Большой лук 3–4 шт.

  • Сливочное масло 2 ст. л

  • Масло 1 ст. л

Для соуса

  • Кетчуп

  • Майонез

  • Горчица

  • Соус барбекю

Дополнительно

  • Соленые корнишоны

  • Ломтики сыра

  • Яичный желток 1 шт.

  • Кунжут

Приготовление

Приготовление теста

  1. В теплое молоко и воду добавьте сахар и дрожжи. Оставьте на 5–10 мин для активации дрожжей.

  2. Добавьте соль, растительное масло и постепенно всыпайте муку.

  3. Замесите мягкое, гибкое тесто. Если липнет — добавьте немного муки.

  4. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час — тесто должно постоять.

Приготовление котлет

  1. Фарш хорошо перемешайте с солью и перцем. По желанию добавьте сушеный чеснок или лук.

  2. Сформируйте маленькие котлетки (по 2 на каждый бургер).

  3. Обжарьте на сковороде до полуготовности или запеките в духовке при 180°C в течение 10–12 мин.

Приготовление карамелизированного лука

  1. Нарежьте полукольцами лук, обжарьте на сливочном масле с добавлением масла на медленном огне до золотистого цвета (15–20 мин).

  2. Лук должен стать мягким, сладковатым и с аппетитным карамельным ароматом.

Приготовление бургеров

  1. Раскатайте небольшие шарики теста в плоские круги.

  2. В центр каждого круга выложите: кусочек сыра, котлета, немного соуса, кольца огурцов, карамелизированный лук, еще одну котлету (опционально) и еще немного сыра.

  3. Аккуратно сверните края теста в центр, чтобы начинка осталась внутри.

  4. Положите «булочки» швом вниз на застеленный пергаментом противень.

  5. Смажьте каждый бургер взболтанным желтком, посыпьте кунжутом.

  6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C 25–30 мин, пока тесто не станет румяным.

Подача и вариации

  • Подавайте теплыми, с зеленью или миксом салата.

  • Добавьте к столу любимый соус или картофель по-крестьянски для полноценного обеда.

  • Можно заменить котлеты вегетарианскими или добавить бекон, грибы и болгарский перец.

Попробуйте приготовить запеченный бургер на выходных и он непременно станет любимцем вашей семьи.

Приятного аппетита!

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