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Запеченный гамбургер: новый рецепт культового блюда
Гамбургер давно стал гастрономическим символом фастфуда. А что если бы мы сказали, что можно приготовить гамбургер дома и даже не жарить, а запечь в духовке.
Такая подача — это сочетание классического вкуса, домашнего тепла и креатива на кухне. Автор популярной кулинарной страницы Biyologanne Mutfakta поделилась рецептом, который уже покорил сердца ее подписчиков, ведь он вкусен, прост и очень интересен.
Ингредиенты
Для теста
Теплое молоко 1 стакан
Теплая вода ½ стакана
Сахар 1 ч. л
Соль 1 ч. л
Быстрорастворимые дрожжи 5 г
Мука 3 стакана
Масло 2 ст. л
Для котлет
Говяжий фарш 600 г
Соль
Черный перец
Для карамелизированного лука
Большой лук 3–4 шт.
Сливочное масло 2 ст. л
Масло 1 ст. л
Для соуса
Кетчуп
Майонез
Горчица
Соус барбекю
Дополнительно
Соленые корнишоны
Ломтики сыра
Яичный желток 1 шт.
Кунжут
Приготовление
Приготовление теста
В теплое молоко и воду добавьте сахар и дрожжи. Оставьте на 5–10 мин для активации дрожжей.
Добавьте соль, растительное масло и постепенно всыпайте муку.
Замесите мягкое, гибкое тесто. Если липнет — добавьте немного муки.
Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час — тесто должно постоять.
Приготовление котлет
Фарш хорошо перемешайте с солью и перцем. По желанию добавьте сушеный чеснок или лук.
Сформируйте маленькие котлетки (по 2 на каждый бургер).
Обжарьте на сковороде до полуготовности или запеките в духовке при 180°C в течение 10–12 мин.
Приготовление карамелизированного лука
Нарежьте полукольцами лук, обжарьте на сливочном масле с добавлением масла на медленном огне до золотистого цвета (15–20 мин).
Лук должен стать мягким, сладковатым и с аппетитным карамельным ароматом.
Приготовление бургеров
Раскатайте небольшие шарики теста в плоские круги.
В центр каждого круга выложите: кусочек сыра, котлета, немного соуса, кольца огурцов, карамелизированный лук, еще одну котлету (опционально) и еще немного сыра.
Аккуратно сверните края теста в центр, чтобы начинка осталась внутри.
Положите «булочки» швом вниз на застеленный пергаментом противень.
Смажьте каждый бургер взболтанным желтком, посыпьте кунжутом.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C 25–30 мин, пока тесто не станет румяным.
Подача и вариации
Подавайте теплыми, с зеленью или миксом салата.
Добавьте к столу любимый соус или картофель по-крестьянски для полноценного обеда.
Можно заменить котлеты вегетарианскими или добавить бекон, грибы и болгарский перец.
Попробуйте приготовить запеченный бургер на выходных и он непременно станет любимцем вашей семьи.
Приятного аппетита!