Запеченный гамбургер: новый рецепт культового блюда / © Associated Press

Реклама

Такая подача — это сочетание классического вкуса, домашнего тепла и креатива на кухне. Автор популярной кулинарной страницы Biyologanne Mutfakta поделилась рецептом, который уже покорил сердца ее подписчиков, ведь он вкусен, прост и очень интересен.

Ингредиенты

Для теста

Теплое молоко 1 стакан

Теплая вода ½ стакана

Сахар 1 ч. л

Соль 1 ч. л

Быстрорастворимые дрожжи 5 г

Мука 3 стакана

Масло 2 ст. л

Для котлет

Говяжий фарш 600 г

Соль

Черный перец

Для карамелизированного лука

Большой лук 3–4 шт.

Сливочное масло 2 ст. л

Масло 1 ст. л

Для соуса

Кетчуп

Майонез

Горчица

Соус барбекю

Дополнительно

Соленые корнишоны

Ломтики сыра

Яичный желток 1 шт.

Кунжут

Приготовление

Приготовление теста

В теплое молоко и воду добавьте сахар и дрожжи. Оставьте на 5–10 мин для активации дрожжей. Добавьте соль, растительное масло и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, гибкое тесто. Если липнет — добавьте немного муки. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час — тесто должно постоять.

Приготовление котлет

Фарш хорошо перемешайте с солью и перцем. По желанию добавьте сушеный чеснок или лук. Сформируйте маленькие котлетки (по 2 на каждый бургер). Обжарьте на сковороде до полуготовности или запеките в духовке при 180°C в течение 10–12 мин.

Приготовление карамелизированного лука

Нарежьте полукольцами лук, обжарьте на сливочном масле с добавлением масла на медленном огне до золотистого цвета (15–20 мин). Лук должен стать мягким, сладковатым и с аппетитным карамельным ароматом.

Приготовление бургеров

Раскатайте небольшие шарики теста в плоские круги. В центр каждого круга выложите: кусочек сыра, котлета, немного соуса, кольца огурцов, карамелизированный лук, еще одну котлету (опционально) и еще немного сыра. Аккуратно сверните края теста в центр, чтобы начинка осталась внутри. Положите «булочки» швом вниз на застеленный пергаментом противень. Смажьте каждый бургер взболтанным желтком, посыпьте кунжутом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C 25–30 мин, пока тесто не станет румяным.

Подача и вариации

Подавайте теплыми, с зеленью или миксом салата.

Добавьте к столу любимый соус или картофель по-крестьянски для полноценного обеда.

Можно заменить котлеты вегетарианскими или добавить бекон, грибы и болгарский перец.

Попробуйте приготовить запеченный бургер на выходных и он непременно станет любимцем вашей семьи.

Приятного аппетита!

Реклама