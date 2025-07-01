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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
689
Время на прочтение
2 мин

Хек, запеченный в томате с овощами: простой рецепт

Рыба — незаменимый источник белка, йода, фосфора и Омега-3 кислот. Но далеко не каждая хозяйка решается часто ее готовить: кому-то не по вкусу рыбный аромат, кто-то считает приготовление слишком хлопотным. Однако запеченный в духовке хек с овощами в томатном соусе — идеальный вариант даже для тех, кто обычно не является фанатом рыбы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Хек, запеченный в томате с овощами

Хек, запеченный в томате с овощами / © Credits

Этот легкий и бюджетный рецепт прекрасно подходит как для будничного обеда, так и для семейного ужина. Сочные овощи, нежное мясо хека, аромат специй и легкая томатная кислинка — все вместе создает идеальный баланс вкуса и пользы, а как приготовить это вкусное дело рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Ингредиенты

Хек (свежий или размороженный)
600 г
Мука
100 г
Морковь
1 шт.
Лук
1 шт.
Томатная паста
2 ст. л.
Вода
150 мл
Соль
Приправа для рыбы (или смесь перца, паприки, лимонной цедры)
Масло
2-3 ст. л
Томатный соус

Приготовление

  • Тщательно промойте филе или тушки хека, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные куски (примерно по 5-6 см).

  • Посыпьте приправой для рыбы или просто добавьте соль и перец. Дайте постоять 10 мин, чтобы специи впитались.

  • Каждый кусочек обваляйте в муке, обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 2-3 мин на сторону). Не пережаривайте — рыба еще будет готовиться в духовке.

  • Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами или четверть кольцами.

  • Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь и тушите до мягкости (около 5 мин).

  • В стакане разведите томатную пасту с водой и солью. Добавьте к овощам и тушите еще 5-7 мин до испарения лишней жидкости.

  • В форму для запекания выложите слой овощной массы, затем — слой обжаренного хека, сверху — еще один слой овощей.

  • По желанию можете слегка смазать верхний слой томатным соусом для дополнительной сочности.

  • Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 30-35 мин, пока блюдо не приобретет насыщенный цвет, а овощи не станут мягкими.

  • За 10 мин до готовности можно накрыть форму фольгой, чтобы сохранить сочность.

Советы

  • Вместо хека можно использовать минтай или треску.

  • Если хотите более нежное блюдо — рыбу перед жаркой можно замариновать в лимонном соке с травами.

  • Для остроты можно добавить в соус немного острого перца или паприки.

Этот рецепт всегда спасет вас, когда хочется чего-то легкого, вкусного и домашнего. А еще — это прекрасная возможность приучить детей есть рыбу.

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