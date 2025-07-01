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Хек, запеченный в томате с овощами: простой рецепт
Рыба — незаменимый источник белка, йода, фосфора и Омега-3 кислот. Но далеко не каждая хозяйка решается часто ее готовить: кому-то не по вкусу рыбный аромат, кто-то считает приготовление слишком хлопотным. Однако запеченный в духовке хек с овощами в томатном соусе — идеальный вариант даже для тех, кто обычно не является фанатом рыбы.
Этот легкий и бюджетный рецепт прекрасно подходит как для будничного обеда, так и для семейного ужина. Сочные овощи, нежное мясо хека, аромат специй и легкая томатная кислинка — все вместе создает идеальный баланс вкуса и пользы, а как приготовить это вкусное дело рассказали на странице Будет вкусно вместе.
Ингредиенты
- Хек (свежий или размороженный)
- 600 г
- Мука
- 100 г
- Морковь
- 1 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Томатная паста
- 2 ст. л.
- Вода
- 150 мл
- Соль
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- Приправа для рыбы (или смесь перца, паприки, лимонной цедры)
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- Масло
- 2-3 ст. л
- Томатный соус
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Приготовление
Тщательно промойте филе или тушки хека, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные куски (примерно по 5-6 см).
Посыпьте приправой для рыбы или просто добавьте соль и перец. Дайте постоять 10 мин, чтобы специи впитались.
Каждый кусочек обваляйте в муке, обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 2-3 мин на сторону). Не пережаривайте — рыба еще будет готовиться в духовке.
Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами или четверть кольцами.
Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь и тушите до мягкости (около 5 мин).
В стакане разведите томатную пасту с водой и солью. Добавьте к овощам и тушите еще 5-7 мин до испарения лишней жидкости.
В форму для запекания выложите слой овощной массы, затем — слой обжаренного хека, сверху — еще один слой овощей.
По желанию можете слегка смазать верхний слой томатным соусом для дополнительной сочности.
Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 30-35 мин, пока блюдо не приобретет насыщенный цвет, а овощи не станут мягкими.
За 10 мин до готовности можно накрыть форму фольгой, чтобы сохранить сочность.
Советы
Вместо хека можно использовать минтай или треску.
Если хотите более нежное блюдо — рыбу перед жаркой можно замариновать в лимонном соке с травами.
Для остроты можно добавить в соус немного острого перца или паприки.
Этот рецепт всегда спасет вас, когда хочется чего-то легкого, вкусного и домашнего. А еще — это прекрасная возможность приучить детей есть рыбу.