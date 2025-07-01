Хек, запеченный в томате с овощами: простой рецепт

Хек, запеченный в томате с овощами / © Credits

Этот легкий и бюджетный рецепт прекрасно подходит как для будничного обеда, так и для семейного ужина. Сочные овощи, нежное мясо хека, аромат специй и легкая томатная кислинка — все вместе создает идеальный баланс вкуса и пользы, а как приготовить это вкусное дело рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Приправа для рыбы (или смесь перца, паприки, лимонной цедры)

Хек (свежий или размороженный) 600 г

Тщательно промойте филе или тушки хека, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные куски (примерно по 5-6 см).

Посыпьте приправой для рыбы или просто добавьте соль и перец. Дайте постоять 10 мин, чтобы специи впитались.

Каждый кусочек обваляйте в муке, обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 2-3 мин на сторону). Не пережаривайте — рыба еще будет готовиться в духовке.

Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами или четверть кольцами.

Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь и тушите до мягкости (около 5 мин).

В стакане разведите томатную пасту с водой и солью. Добавьте к овощам и тушите еще 5-7 мин до испарения лишней жидкости.

В форму для запекания выложите слой овощной массы, затем — слой обжаренного хека, сверху — еще один слой овощей.

По желанию можете слегка смазать верхний слой томатным соусом для дополнительной сочности.

Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 30-35 мин, пока блюдо не приобретет насыщенный цвет, а овощи не станут мягкими.