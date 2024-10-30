Запеченный картофель с чесночным соусом: ароматный рецепт любимого блюда

Запеченный картофель в кожуре – это настоящая классика, которая всегда уместна на обеденном или праздничном столе.

Такой картофель прост в приготовлении, имеет насыщенный аромат, а с добавлением чесночного соуса становится настоящей находкой для любителей вкусной кухни. На странице viktoria__cooking показали, как ее приготовить всего за один час.

Ингредиенты Картофель 1 кг Масло 4-5 ст. л Сладкая паприка 1,5 ч.л Сушеный чеснок 1,5 ч.л Соль Перец Сливочное масло 30 г Чеснок 2-3 зубчика Укроп

Приготовление:

Картофель помойте и протрите бумажным полотенцем. Отдельно смешайте масло, паприку, чеснок, соль и перец. Залейте картофель этой смесью и тщательно перемешайте. Оставьте на 10-15 мин. Выложите картофель на противень, предварительно застеленный пергаментом и поставьте в духовку разогретую до 200°C на 30-40 минут. Тем временем приготовьте чесночный соус смешав растопленное сливочное масло, чеснок и укроп. Тщательно перемешайте и полейте этой смесью картофель.

Запеченный картофель с чесночным соусом может выступать как полноценное самостоятельное блюдо или гарнир к мясу, рыбе и овощам. Она отлично сочетается с легкими овощными салатами, запеченными куриными крылышками или мясными рулетиками. Это идеальный выбор для семейного ужина или дружеских посиделок.

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