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Запеченный картофель с чесночным соусом: ароматный рецепт любимого блюда

Запеченный картофель с чесночным соусом: ароматный рецепт любимого блюда

Запеченный картофель / Фото: Credits

Запеченный картофель в кожуре – это настоящая классика, которая всегда уместна на обеденном или праздничном столе.

Такой картофель прост в приготовлении, имеет насыщенный аромат, а с добавлением чесночного соуса становится настоящей находкой для любителей вкусной кухни. На странице viktoria__cooking показали, как ее приготовить всего за один час.

Ингредиенты

Картофель
1 кг
Масло
4-5 ст. л
Сладкая паприка
1,5 ч.л
Сушеный чеснок
1,5 ч.л
Соль
Перец
Сливочное масло
30 г
Чеснок
2-3 зубчика
Укроп

Приготовление:

  1. Картофель помойте и протрите бумажным полотенцем.
  2. Отдельно смешайте масло, паприку, чеснок, соль и перец.
  3. Залейте картофель этой смесью и тщательно перемешайте. Оставьте на 10-15 мин.
  4. Выложите картофель на противень, предварительно застеленный пергаментом и поставьте в духовку разогретую до 200°C на 30-40 минут.
  5. Тем временем приготовьте чесночный соус смешав растопленное сливочное масло, чеснок и укроп. Тщательно перемешайте и полейте этой смесью картофель.
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Запеченный картофель с чесночным соусом может выступать как полноценное самостоятельное блюдо или гарнир к мясу, рыбе и овощам. Она отлично сочетается с легкими овощными салатами, запеченными куриными крылышками или мясными рулетиками. Это идеальный выбор для семейного ужина или дружеских посиделок.

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