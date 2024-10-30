Запеченный картофель с чесночным соусом: ароматный рецепт любимого блюда

Запеченный картофель в кожуре – это настоящая классика, которая всегда уместна на обеденном или праздничном столе.
Такой картофель прост в приготовлении, имеет насыщенный аромат, а с добавлением чесночного соуса становится настоящей находкой для любителей вкусной кухни. На странице viktoria__cooking показали, как ее приготовить всего за один час.
Ингредиенты
- Картофель
- 1 кг
- Масло
- 4-5 ст. л
- Сладкая паприка
- 1,5 ч.л
- Сушеный чеснок
- 1,5 ч.л
- Соль
- Перец
- Сливочное масло
- 30 г
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Укроп
Приготовление:
- Картофель помойте и протрите бумажным полотенцем.
- Отдельно смешайте масло, паприку, чеснок, соль и перец.
- Залейте картофель этой смесью и тщательно перемешайте. Оставьте на 10-15 мин.
- Выложите картофель на противень, предварительно застеленный пергаментом и поставьте в духовку разогретую до 200°C на 30-40 минут.
- Тем временем приготовьте чесночный соус смешав растопленное сливочное масло, чеснок и укроп. Тщательно перемешайте и полейте этой смесью картофель.
@viktoria__cooking #запеченный картофель #картофель #картофельзапеченный #картофельв духовке # печеный картофель #картофельчасник #картоплярецепт #вкусный картофель #вкусный картофельвдцховцы # картофельчасник # вкусня #рецептыукраинской # рецепты # фублог
Запеченный картофель с чесночным соусом может выступать как полноценное самостоятельное блюдо или гарнир к мясу, рыбе и овощам. Она отлично сочетается с легкими овощными салатами, запеченными куриными крылышками или мясными рулетиками. Это идеальный выбор для семейного ужина или дружеских посиделок.
Читайте также:
- Как приготовить картофель с салом на шампуре: рецепт от блогера
- Картофельные ньйоки: приготовьте вкусные итальянские клецки
- Запеченный картофель с тыквенной начинкой: рецепт вкусного блюда