Запеченный картофель с грибами и сыром — рецепт идеального ужина

Хрустящая корочка, сочная начинка и тягучий сыр — этот запеченный картофель с грибами и беконом мгновенно станет любимым блюдом на столе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Запеченный картофель с грибами и сыром

Запеченный картофель с грибами и сыром / © Credits

В украинской кухне картофель всегда был королем стола — универсальный, сытный и невероятно вкусный. А если его запечь с начинкой из грибов, бекона и сыра, блюдо превращается в настоящий гастрономический шедевр, который не стыдно подать и на будничном обеде, и на праздничном ужине. Эта комбинация вкусов точно не оставит никого равнодушным, а как все приготовить рассказали на странице petrocook.

Ингредиенты

крупный картофель
2-4 шт.
средняя луковица
1 шт.
шампиньоны
200 г
бекон или ветчина
100 г
сливочный сыр
2 ст. л.
твёрдый сыр
50-70 г
соль
перец
любимые специи
масло

Приготовление

  1. Тщательно помойте картофель.

  2. Разрежьте пополам.

  3. Выньте мякоть ложкой и оставьте стенки толщиной около 0,5-1 см.

  4. Измельчите мякоть картофеля.

  5. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки, посолите и поперчите.

  6. Лук и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками

  7. Обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте бекон и немного поджарьте вместе.

  8. Соедините с обжаренным картофелем и добавьте сливочный сыр. Хорошо перемешайте.

  9. Наполните картофельные половинки смесью.

  10. Сверху посыпьте тертым сыром.

  11. Разогрейте духовку до 180 °C.

  12. Выставьте картофельные «лодочки» на противень и запекайте 15 мин, пока сыр не расплавится и не образуется золотистая корочка.

Подавайте горячими, можно добавить зелень, сметану или легкий соус по желанию.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного чеснока и паприки.

  • Используйте смесь твердых сыров, например, чеддер и гауда для тягучей корочки.

  • Если хотите сделать вегетарианскую версию, просто замените бекон на обжаренные орехи или тофу.

Запеченный картофель с грибами и сыром — это блюдо, которое сочетает в себе комфорт домашней кухни и гастрономический «вау» эффект. Легкая в приготовлении, насыщенная вкусом и текстурой, она станет настоящей находкой для вечерних перекусов и праздничных столов.

