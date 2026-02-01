Запеченный картофель с грибами и сыром / © Credits

В украинской кухне картофель всегда был королем стола — универсальный, сытный и невероятно вкусный. А если его запечь с начинкой из грибов, бекона и сыра, блюдо превращается в настоящий гастрономический шедевр, который не стыдно подать и на будничном обеде, и на праздничном ужине. Эта комбинация вкусов точно не оставит никого равнодушным, а как все приготовить рассказали на странице petrocook.

Ингредиенты крупный картофель 2-4 шт. средняя луковица 1 шт. шампиньоны 200 г бекон или ветчина 100 г сливочный сыр 2 ст. л. твёрдый сыр 50-70 г соль перец любимые специи масло

Приготовление

Тщательно помойте картофель. Разрежьте пополам. Выньте мякоть ложкой и оставьте стенки толщиной около 0,5-1 см. Измельчите мякоть картофеля. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки, посолите и поперчите. Лук и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками Обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте бекон и немного поджарьте вместе. Соедините с обжаренным картофелем и добавьте сливочный сыр. Хорошо перемешайте. Наполните картофельные половинки смесью. Сверху посыпьте тертым сыром. Разогрейте духовку до 180 °C. Выставьте картофельные «лодочки» на противень и запекайте 15 мин, пока сыр не расплавится и не образуется золотистая корочка.

Подавайте горячими, можно добавить зелень, сметану или легкий соус по желанию.

Советы

Для более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного чеснока и паприки.

Используйте смесь твердых сыров, например, чеддер и гауда для тягучей корочки.

Если хотите сделать вегетарианскую версию, просто замените бекон на обжаренные орехи или тофу.

Запеченный картофель с грибами и сыром — это блюдо, которое сочетает в себе комфорт домашней кухни и гастрономический «вау» эффект. Легкая в приготовлении, насыщенная вкусом и текстурой, она станет настоящей находкой для вечерних перекусов и праздничных столов.