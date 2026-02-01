- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 2 мин
Запеченный картофель с грибами и сыром — рецепт идеального ужина
Хрустящая корочка, сочная начинка и тягучий сыр — этот запеченный картофель с грибами и беконом мгновенно станет любимым блюдом на столе.
В украинской кухне картофель всегда был королем стола — универсальный, сытный и невероятно вкусный. А если его запечь с начинкой из грибов, бекона и сыра, блюдо превращается в настоящий гастрономический шедевр, который не стыдно подать и на будничном обеде, и на праздничном ужине. Эта комбинация вкусов точно не оставит никого равнодушным, а как все приготовить рассказали на странице petrocook.
Ингредиенты
- крупный картофель
- 2-4 шт.
- средняя луковица
- 1 шт.
- шампиньоны
- 200 г
- бекон или ветчина
- 100 г
- сливочный сыр
- 2 ст. л.
- твёрдый сыр
- 50-70 г
- соль
-
- перец
-
- любимые специи
-
- масло
-
Приготовление
Тщательно помойте картофель.
Разрежьте пополам.
Выньте мякоть ложкой и оставьте стенки толщиной около 0,5-1 см.
Измельчите мякоть картофеля.
Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки, посолите и поперчите.
Лук и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками
Обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте бекон и немного поджарьте вместе.
Соедините с обжаренным картофелем и добавьте сливочный сыр. Хорошо перемешайте.
Наполните картофельные половинки смесью.
Сверху посыпьте тертым сыром.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Выставьте картофельные «лодочки» на противень и запекайте 15 мин, пока сыр не расплавится и не образуется золотистая корочка.
Подавайте горячими, можно добавить зелень, сметану или легкий соус по желанию.
Советы
Для более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного чеснока и паприки.
Используйте смесь твердых сыров, например, чеддер и гауда для тягучей корочки.
Если хотите сделать вегетарианскую версию, просто замените бекон на обжаренные орехи или тофу.
Запеченный картофель с грибами и сыром — это блюдо, которое сочетает в себе комфорт домашней кухни и гастрономический «вау» эффект. Легкая в приготовлении, насыщенная вкусом и текстурой, она станет настоящей находкой для вечерних перекусов и праздничных столов.