Запеченный картофель с грудинкой и сыром: рецепт вкусного горячего
Запеченный картофель — это отличная сытная закуска или полноценное горячее блюдо.
Для фаршировки картофеля, используйте свиную грудинку, лук и сыр. Эти ингредиенты отлично сочетаются по вкусу. Подавайте его горячим, посыпав сверху зеленью.
Ингредиенты
- картофель крупный
- 4 шт.
- свиная грудинка
- 120 г
- сыр твердый
- 100 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- масло сливочное
- 20 г
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень
-
Картофель тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем и проколите вилкой по всей поверхности, посолите, заверните в фольгу и выложите на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 60 минут до полной готовности.
Лук очистите, мелко нарежьте.
Свиную грудинку нарежьте на средние кубики.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
На сухой сковороде обжарьте свиную грудинку, чтобы вытопился жир, выложите лук и обжарьте до золотистого цвета.
Картофель извлеките из фольги, слегка остудите. Разрежьте каждый картофель вдоль, ложкой аккуратно выньте середину, чтобы образовалось место для начинки.
Картофельную мякоть, без шкурки, разомните вилкой, добавьте мягкое сливочное масло, обжаренный лук с грудинкой, сыр, поперчите, посолите и перемешайте.
Картофель наполните начинкой и отправьте в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 10-12 минут.
Советы:
Если жира вытопится мало после обжарки свиной грудинки, влейте немного растительного масла.