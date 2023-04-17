Запеченный картофель с грудинкой и яйцами: простой рецепт

Картофель – один из самых часто употребляемых овощей. Печеный картофель - самое полезное из всех картофельных блюд, в нем сохраняется больше всего витаминов.

Заполните отваренный картофель начинкой из грудинки, яйца, взбитого с сыром, и запеките в духовке до золотистой корочки.

Ингредиенты

картофель – 4 шт.

грудинка – 100 г

яйцо – 1шт.

сыр моцарелла – 100 г

сливки – 50 г

паприка – 1 ч. л.

соль

Приготовление

Картофель сварить в мундире 15 минут до готовности. Охладите, разрежьте вдоль пополам и ложечкой выньте середину. Нарежьте грудинку и сыр мелкими кубиками, добавьте картофельную мякоть. Яйцо взбейте со сливками, солью и паприкой. Все соедините и перемешайте.

Заполните этой смесью картофель и запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут до образования золотистой корочки.

Советы

Сыр используйте любой.

Грудинку можно взять копченую.

Сливки берите любой жирности.

Читайте также: