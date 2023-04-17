Запеченный картофель с грудинкой и яйцами: простой рецепт

Картофель – один из самых часто употребляемых овощей. Печеный картофель - самое полезное из всех картофельных блюд, в нем сохраняется больше всего витаминов.
Заполните отваренный картофель начинкой из грудинки, яйца, взбитого с сыром, и запеките в духовке до золотистой корочки.
Ингредиенты
- картофель – 4 шт.
- грудинка – 100 г
- яйцо – 1шт.
- сыр моцарелла – 100 г
- сливки – 50 г
- паприка – 1 ч. л.
- соль
Приготовление
Картофель сварить в мундире 15 минут до готовности. Охладите, разрежьте вдоль пополам и ложечкой выньте середину. Нарежьте грудинку и сыр мелкими кубиками, добавьте картофельную мякоть. Яйцо взбейте со сливками, солью и паприкой. Все соедините и перемешайте.
Заполните этой смесью картофель и запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут до образования золотистой корочки.
Советы
- Сыр используйте любой.
- Грудинку можно взять копченую.
- Сливки берите любой жирности.
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