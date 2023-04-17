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Запеченный картофель с грудинкой и яйцами: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
168
Время на прочтение
1 мин
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Запеченный картофель с грудинкой и яйцами: простой рецепт

Фото: Credits

Картофель – один из самых часто употребляемых овощей. Печеный картофель - самое полезное из всех картофельных блюд, в нем сохраняется больше всего витаминов.

Заполните отваренный картофель начинкой из грудинки, яйца, взбитого с сыром, и запеките в духовке до золотистой корочки.

Ингредиенты

  • картофель – 4 шт.
  • грудинка – 100 г
  • яйцо – 1шт.
  • сыр моцарелла – 100 г
  • сливки – 50 г
  • паприка – 1 ч. л.
  • соль

Приготовление

Картофель сварить в мундире 15 минут до готовности. Охладите, разрежьте вдоль пополам и ложечкой выньте середину. Нарежьте грудинку и сыр мелкими кубиками, добавьте картофельную мякоть. Яйцо взбейте со сливками, солью и паприкой. Все соедините и перемешайте.

Заполните этой смесью картофель и запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут до образования золотистой корочки.

Советы

  • Сыр используйте любой.
  • Грудинку можно взять копченую.
  • Сливки берите любой жирности.

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Дата публикации
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