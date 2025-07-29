Запеченный картофель с курицей и сыром: рецепт, после приготовления которого не надо мыть посуду

Запеченный картофель с курицей и сыром / © Credits

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Простой, сытный и невероятно удобный вариант ужина или обеда, который не требует мытья формы или тарелок. Все готовится порционно в мини-чашечках из фольги, которые после подачи можно просто выбросить. Элегантное решение, когда хочется домашнего уюта без лишних усилий, а как все приготовить рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты Средний картофель 2 шт. Куриное филе 1 шт. Растительное масло 1 ст. л Соль Специи (паприка, сушеный чеснок, черный перец) Сметана 2 ст. л. Небольшой лук 1 шт. Помидор 1 шт. Тертый сыр 50 г (½ стакана)

Приготовление

Отрежьте кусок фольги и оберните им перевернутую чашку. Осторожно снимите фольгу и имеете импровизированную формочку. Тонко нарезанный картофель выложите в миску, полейте маслом, добавьте щепотку соли и специи. Хорошо перемешайте. На дно фольговой формы выложите слой картофеля. Поверх положите кубики курицы, немного соли и любимые специи. Затем положите ложку сметаны, кольца лука и помидора. Завершите все тертым сыром. Поставьте фольговые формочки на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте 30-35 мин, пока картофель не станет мягким, а сыр не зарумянится.

Советы

Чтобы ускорить приготовление, предварительно проварите картофель 5 мин в подсоленной воде.

Для аромата добавьте к курице несколько капель соевого соуса или немного горчицы.

Попробуйте разные виды сыра: моцареллу — для тягучести, чедер — для насыщенного вкуса, пармезан — для хрустящей корочки.

Подача

Подавайте эти мини-запеканки сразу в фольге с салатом из свежих овощей или зеленью.

Также можно подавать со сметанным или горчичным соусом. Идеально как для повседневного обеда, так и для неожиданных гостей.

Такой рецепт — настоящая находка для человека, который ценит свое время, но хочет порадовать себя и близких домашней едой. Попробуйте и вам не захочется возвращаться к обычной запеканке в форме.