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Запеченный картофель с курицей и сыром: рецепт, после приготовления которого не надо мыть посуду
Идеальный рецепт на будни и выходной это тот, который не только вкусный, но и не превращает кухню в поле боя. Именно таким является запеченный картофель с курицей и сыром в фольге.
Простой, сытный и невероятно удобный вариант ужина или обеда, который не требует мытья формы или тарелок. Все готовится порционно в мини-чашечках из фольги, которые после подачи можно просто выбросить. Элегантное решение, когда хочется домашнего уюта без лишних усилий, а как все приготовить рассказали на странице samura_cooking.
Ингредиенты
- Средний картофель
- 2 шт.
- Куриное филе
- 1 шт.
- Растительное масло
- 1 ст. л
- Соль
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- Специи (паприка, сушеный чеснок, черный перец)
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- Сметана
- 2 ст. л.
- Небольшой лук
- 1 шт.
- Помидор
- 1 шт.
- Тертый сыр
- 50 г (½ стакана)
Приготовление
Отрежьте кусок фольги и оберните им перевернутую чашку. Осторожно снимите фольгу и имеете импровизированную формочку.
Тонко нарезанный картофель выложите в миску, полейте маслом, добавьте щепотку соли и специи. Хорошо перемешайте.
На дно фольговой формы выложите слой картофеля.
Поверх положите кубики курицы, немного соли и любимые специи.
Затем положите ложку сметаны, кольца лука и помидора.
Завершите все тертым сыром.
Поставьте фольговые формочки на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку.
Выпекайте 30-35 мин, пока картофель не станет мягким, а сыр не зарумянится.
Советы
Чтобы ускорить приготовление, предварительно проварите картофель 5 мин в подсоленной воде.
Для аромата добавьте к курице несколько капель соевого соуса или немного горчицы.
Попробуйте разные виды сыра: моцареллу — для тягучести, чедер — для насыщенного вкуса, пармезан — для хрустящей корочки.
Подача
Подавайте эти мини-запеканки сразу в фольге с салатом из свежих овощей или зеленью.
Также можно подавать со сметанным или горчичным соусом. Идеально как для повседневного обеда, так и для неожиданных гостей.
Такой рецепт — настоящая находка для человека, который ценит свое время, но хочет порадовать себя и близких домашней едой. Попробуйте и вам не захочется возвращаться к обычной запеканке в форме.