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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
57
Время на прочтение
2 мин

Запеченный картофель с курицей и сыром: рецепт, после приготовления которого не надо мыть посуду

Идеальный рецепт на будни и выходной это тот, который не только вкусный, но и не превращает кухню в поле боя. Именно таким является запеченный картофель с курицей и сыром в фольге.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
Запеченный картофель с курицей и сыром

Запеченный картофель с курицей и сыром / © Credits

Простой, сытный и невероятно удобный вариант ужина или обеда, который не требует мытья формы или тарелок. Все готовится порционно в мини-чашечках из фольги, которые после подачи можно просто выбросить. Элегантное решение, когда хочется домашнего уюта без лишних усилий, а как все приготовить рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты

Средний картофель
2 шт.
Куриное филе
1 шт.
Растительное масло
1 ст. л
Соль
Специи (паприка, сушеный чеснок, черный перец)
Сметана
2 ст. л.
Небольшой лук
1 шт.
Помидор
1 шт.
Тертый сыр
50 г (½ стакана)

Приготовление

  1. Отрежьте кусок фольги и оберните им перевернутую чашку. Осторожно снимите фольгу и имеете импровизированную формочку.

  2. Тонко нарезанный картофель выложите в миску, полейте маслом, добавьте щепотку соли и специи. Хорошо перемешайте.

  3. На дно фольговой формы выложите слой картофеля.

  4. Поверх положите кубики курицы, немного соли и любимые специи.

  5. Затем положите ложку сметаны, кольца лука и помидора.

  6. Завершите все тертым сыром.

  7. Поставьте фольговые формочки на противень и отправьте в разогретую до 180°C духовку.

  8. Выпекайте 30-35 мин, пока картофель не станет мягким, а сыр не зарумянится.

Советы

  • Чтобы ускорить приготовление, предварительно проварите картофель 5 мин в подсоленной воде.

  • Для аромата добавьте к курице несколько капель соевого соуса или немного горчицы.

  • Попробуйте разные виды сыра: моцареллу — для тягучести, чедер — для насыщенного вкуса, пармезан — для хрустящей корочки.

Подача

  • Подавайте эти мини-запеканки сразу в фольге с салатом из свежих овощей или зеленью.

  • Также можно подавать со сметанным или горчичным соусом. Идеально как для повседневного обеда, так и для неожиданных гостей.

Такой рецепт — настоящая находка для человека, который ценит свое время, но хочет порадовать себя и близких домашней едой. Попробуйте и вам не захочется возвращаться к обычной запеканке в форме.

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