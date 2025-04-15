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Запеченный картофель с перепелиными яйцами: рецепт вкусного гарнира
Вкусный и оригинальный картофель, с запеченным яйцом внутри, а сверху с хрустящим сыром украсит ваш праздничный стол и отлично подойдет как гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо.
Вам понадобится картофель, перепелиные яйца, сыр и зелень.
Ингредиенты
- картофель
- 4 шт.
- яйца перепелиные
- 8 шт.
- сыр твердый
- 120 г
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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- зелень
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Сыр твердый натрите на крупную терку.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
Картофель хорошо помойте и отварите, не очищая, в подсоленной воде с момента закипания 20 минут.
Слейте жидкость, остудите и очистите.
Разрежьте на две части, дно немного срежьте, чтобы картофель можно было поставить.
При помощи чайной ложки сделайте углубление.
Выложите на противень, смазанный растительным маслом, вбейте в каждое углубление яйцо, поперчите, посолите и посыпьте сыром.
Отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут до золотистого цвета.
Готовый картофель посыпьте зеленью.
Советы:
Зелень используйте любую.
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