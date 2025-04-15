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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
15
Время на прочтение
1 мин

Запеченный картофель с перепелиными яйцами: рецепт вкусного гарнира

Вкусный и оригинальный картофель, с запеченным яйцом внутри, а сверху с хрустящим сыром украсит ваш праздничный стол и отлично подойдет как гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
137 ккал
Запеченный картофель с перепелиными яйцами

Запеченный картофель с перепелиными яйцами / © Credits

Вам понадобится картофель, перепелиные яйца, сыр и зелень.

Ингредиенты

картофель
4 шт.
яйца перепелиные
8 шт.
сыр твердый
120 г
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень

  1. Сыр твердый натрите на крупную терку.

  2. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  3. Картофель хорошо помойте и отварите, не очищая, в подсоленной воде с момента закипания 20 минут.

  4. Слейте жидкость, остудите и очистите.

  5. Разрежьте на две части, дно немного срежьте, чтобы картофель можно было поставить.

  6. При помощи чайной ложки сделайте углубление.

  7. Выложите на противень, смазанный растительным маслом, вбейте в каждое углубление яйцо, поперчите, посолите и посыпьте сыром.

  8. Отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут до золотистого цвета.

  9. Готовый картофель посыпьте зеленью.

Советы:

  • Зелень используйте любую.

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Дата публикации
Количество просмотров
15
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