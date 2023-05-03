Запеченный картофель с сыром: рецепт вкусного гарнира

Такую картошку с аппетитной сырной корочкой подавайте с любым соусом или в качестве гарнира к запеченному или жареному мясу.
Сливочное масло пропитает картофель ароматом чеснока и укропа, а сыр удачно дополнит гармонию вкусов.
Ингредиенты
- картофель – 7 шт.
- твердый сыр – 80 г
- масло сливочное – 30 г
- чеснок – 2 зубчика
- укроп – 50 г
- растительное масло – 1 ст. л.
- черный молотый перец, соль
Приготовление
Вымытый картофель проткните зубочисткой 4-5 раз. Картофель посолите, поперчите, смажьте растительным маслом. Выложите в глубокий противень, плотно закройте фольгой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-50 минут до полной готовности.
Приготовьте начинку: твердый сыр натрите на мелкой терке, укроп мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.
Готовый картофель слегка остудите, ножом сделайте надрезы крест-накрест, не доходя до конца картофеля. Заполните картофель начинкой и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов на 3-5 минут, чтобы сыр расплавился.
Советы
- Картофель от кожуры не очищайте.
- Используйте круглый картофель одинакового размера.
- Сыр берите любой.
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