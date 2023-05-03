Запеченный картофель с сыром: рецепт вкусного гарнира

Такую картошку с аппетитной сырной корочкой подавайте с любым соусом или в качестве гарнира к запеченному или жареному мясу.

Сливочное масло пропитает картофель ароматом чеснока и укропа, а сыр удачно дополнит гармонию вкусов.

Ингредиенты

картофель – 7 шт.

твердый сыр – 80 г

масло сливочное – 30 г

чеснок – 2 зубчика

укроп – 50 г

растительное масло – 1 ст. л.

черный молотый перец, соль

Приготовление

Вымытый картофель проткните зубочисткой 4-5 раз. Картофель посолите, поперчите, смажьте растительным маслом. Выложите в глубокий противень, плотно закройте фольгой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-50 минут до полной готовности.

Приготовьте начинку: твердый сыр натрите на мелкой терке, укроп мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.

Готовый картофель слегка остудите, ножом сделайте надрезы крест-накрест, не доходя до конца картофеля. Заполните картофель начинкой и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов на 3-5 минут, чтобы сыр расплавился.

Советы

Картофель от кожуры не очищайте.

Используйте круглый картофель одинакового размера.

Сыр берите любой.

Читайте также: