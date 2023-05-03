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Запеченный картофель с сыром: рецепт вкусного гарнира

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
570
Время на прочтение
1 мин
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Запеченный картофель с сыром: рецепт вкусного гарнира

Фото: Credits

Такую картошку с аппетитной сырной корочкой подавайте с любым соусом или в качестве гарнира к запеченному или жареному мясу.

Сливочное масло пропитает картофель ароматом чеснока и укропа, а сыр удачно дополнит гармонию вкусов. 

Ингредиенты

  • картофель – 7 шт.
  • твердый сыр – 80 г
  • масло сливочное – 30 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • укроп – 50 г
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • черный молотый перец, соль

Приготовление

Вымытый картофель проткните зубочисткой 4-5 раз. Картофель посолите, поперчите, смажьте растительным маслом. Выложите в глубокий противень, плотно закройте фольгой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-50 минут до полной готовности.

Приготовьте начинку: твердый сыр натрите на мелкой терке, укроп мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте.

Готовый картофель слегка остудите, ножом сделайте надрезы крест-накрест, не доходя до конца картофеля. Заполните картофель начинкой и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов на 3-5 минут, чтобы сыр расплавился.

Советы

  • Картофель от кожуры не очищайте.
  • Используйте круглый картофель одинакового размера.
  • Сыр берите любой.

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Дата публикации
Просмотры
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