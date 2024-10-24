Запеченный картофель с тыквенной начинкой: рецепт вкусного блюда

Запеченный картофель с тыквой — это простое, но очень вкусное и полезное блюдо, которое отлично подходит для осенних вечеров.

В сочетании с пряными специями и ароматной зеленью картофель и тыква создают гармоничный тандем, который обязательно понравится всей семье. На странице veganer.wandel рассказали, как приготовить запеченный картофель с тыквой — блюдо, которое станет не только вкусным ужином, но и полезным угощением.

Ингредиенты Большой картофель 4 шт. Масло Соль Тыква 1/2 шт. Шпинат Красный лук 1 шт. Вареный нут 200 г Сливки 200 мл Тимьян 1/2 ч. л Розмарин 1/2 ч. л Перец Твердый сыр Сливочный сыр Соевый йогурт Петрушка

Приготовление:

Картофель смажьте растительным маслом и солью, поставьте в духовку разогретую до 200°C на 60 минут; Нарежьте другие овощи небольшими кусочками; Достаньте картофель из духовки и достаньте ложкой его внутреннюю часть; Смешайте картофельную смесь с остальными ингредиентами начинки и снова наполните картофель; Посыпьте сыром и поставьте в разогретую духовку до 200°C на 20 минут;

Запеченный картофель с тыквой – это простое, но изысканное блюдо, которое обязательно станет частью вашего семейного меню. Оно идеально подходит для холодной осени, когда так хочется чего-нибудь теплого, вкусного и полезного.

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