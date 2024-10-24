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Запеченный картофель с тыквенной начинкой: рецепт вкусного блюда

Запеченный картофель с тыквенной начинкой: рецепт вкусного блюда

Запеченный картофель с тыквенной начинкой / Фото: Credits

Запеченный картофель с тыквой — это простое, но очень вкусное и полезное блюдо, которое отлично подходит для осенних вечеров.

В сочетании с пряными специями и ароматной зеленью картофель и тыква создают гармоничный тандем, который обязательно понравится всей семье. На странице veganer.wandel рассказали, как приготовить запеченный картофель с тыквой — блюдо, которое станет не только вкусным ужином, но и полезным угощением.

Ингредиенты

Большой картофель
4 шт.
Масло
Соль
Тыква
1/2 шт.
Шпинат
Красный лук
1 шт.
Вареный нут
200 г
Сливки
200 мл
Тимьян
1/2 ч. л
Розмарин
1/2 ч. л
Перец
Твердый сыр
Сливочный сыр
Соевый йогурт
Петрушка

Приготовление:

  1. Картофель смажьте растительным маслом и солью, поставьте в духовку разогретую до 200°C на 60 минут;
  2. Нарежьте другие овощи небольшими кусочками;
  3. Достаньте картофель из духовки и достаньте ложкой его внутреннюю часть;
  4. Смешайте картофельную смесь с остальными ингредиентами начинки и снова наполните картофель;
  5. Посыпьте сыром и поставьте в разогретую духовку до 200°C на 20 минут;

Запеченный картофель с тыквой – это простое, но изысканное блюдо, которое обязательно станет частью вашего семейного меню. Оно идеально подходит для холодной осени, когда так хочется чего-нибудь теплого, вкусного и полезного.

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