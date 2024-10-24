Запеченный картофель с тыквенной начинкой: рецепт вкусного блюда

Запеченный картофель с тыквой — это простое, но очень вкусное и полезное блюдо, которое отлично подходит для осенних вечеров.
В сочетании с пряными специями и ароматной зеленью картофель и тыква создают гармоничный тандем, который обязательно понравится всей семье. На странице veganer.wandel рассказали, как приготовить запеченный картофель с тыквой — блюдо, которое станет не только вкусным ужином, но и полезным угощением.
Ингредиенты
- Большой картофель
- 4 шт.
- Масло
- Соль
- Тыква
- 1/2 шт.
- Шпинат
- Красный лук
- 1 шт.
- Вареный нут
- 200 г
- Сливки
- 200 мл
- Тимьян
- 1/2 ч. л
- Розмарин
- 1/2 ч. л
- Перец
- Твердый сыр
- Сливочный сыр
- Соевый йогурт
- Петрушка
Приготовление:
- Картофель смажьте растительным маслом и солью, поставьте в духовку разогретую до 200°C на 60 минут;
- Нарежьте другие овощи небольшими кусочками;
- Достаньте картофель из духовки и достаньте ложкой его внутреннюю часть;
- Смешайте картофельную смесь с остальными ингредиентами начинки и снова наполните картофель;
- Посыпьте сыром и поставьте в разогретую духовку до 200°C на 20 минут;
Запеченный картофель с тыквой – это простое, но изысканное блюдо, которое обязательно станет частью вашего семейного меню. Оно идеально подходит для холодной осени, когда так хочется чего-нибудь теплого, вкусного и полезного.
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