Запеченный лук в духовке: рецепт оригинального гарнира
Запеченный лук получается карамелизированным, с ароматными специями, сладковатым и совсем неострым.
Мягкий, нежный по вкусу он дополнит любое мясо, рыбу, любые соусы. Подайте его как гарнир или отдельную закуску.
Ингредиенты
- лук репчатый
- 1 кг
- паприка молотая
- 1 ст. л.
- приправа с розмарином
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
-
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- бальзамический уксус
- 1 ст. л.
- сахар
- 1,5 ч. л.
- чеснок
- 2 головки
- масло сливочное
- 100 г
- соль
-
Лук очистите и нарежьте на четыре части. Выложите его в миску, добавьте паприку, приправу с розмарином, перец черный молотый, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.
Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите замаринованный лук, сверху две головки неочищенного чеснока, разрезанного напополам, и посыпьте сахаром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов один час, затем наверх выложите кусочки сливочного масла и отправьте еще в духовку на 15 минут.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.
Если лук не крупный, разрежьте его на две части.