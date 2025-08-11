ТСН в социальных сетях

Рецепты
117
1 мин

Запеченный лук в духовке: рецепт оригинального гарнира

Запеченный лук получается карамелизированным, с ароматными специями, сладковатым и совсем неострым.

Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
36 ккал
Запеченный лук в духовке

Запеченный лук в духовке / © Credits

Мягкий, нежный по вкусу он дополнит любое мясо, рыбу, любые соусы. Подайте его как гарнир или отдельную закуску.

Ингредиенты

лук репчатый
1 кг
паприка молотая
1 ст. л.
приправа с розмарином
1 ст. л.
перец черный молотый
оливковое масло
2 ст. л.
бальзамический уксус
1 ст. л.
сахар
1,5 ч. л.
чеснок
2 головки
масло сливочное
100 г
соль

  1. Лук очистите и нарежьте на четыре части. Выложите его в миску, добавьте паприку, приправу с розмарином, перец черный молотый, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.

  2. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите замаринованный лук, сверху две головки неочищенного чеснока, разрезанного напополам, и посыпьте сахаром.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов один час, затем наверх выложите кусочки сливочного масла и отправьте еще в духовку на 15 минут.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

  • Если лук не крупный, разрежьте его на две части.

