Запеченный перец с баклажанами: рецепт идеальной закуски

Запеченный перец с баклажанами tiktok.com/@cook_with_me_at_home

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Если хочется чего-то простого, но с ярким вкусом, приготовьте закуску из запеченных перцев и баклажанов. Овощи сначала запекаются до мягкости, а затем маринуются с чесноком, свежей зеленью и острым соусом. Самое сложное — дождаться, пока они настоятся, об этом рассказали на странице Рецепты от Виктории.

Ингредиенты

красный мясистый перец — 1 кг

небольшие плотные баклажаны — 1 кг

Для маринада

острый соус чили — 4 ст. л.

сахар — 3 ст. л

соль — 2 ч. л

уксус 9% — 4 ст. л

оливковое масло — 4 ст. л

сок из запечённых перцев — 6 ст. л

Дополнительно

чеснок

укроп

петрушка

Запеченный перец с баклажанами tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготовление

Овощи помойте, хорошо просушите и выложите на противень. Запекать их нужно целиком, не очищая от кожуры и не отрывая плодоножки. Баклажаны обязательно проткните вилкой. Запекайте овощи 25–35 мин при температуре 200°C, несколько раз переворачивайте. Баклажаны должны стать мягкими при нажатии, но не разваливаться. Кожица может немного сморщиться, но главное — не перепечь овощи. Перец должен хорошо подрумяниться, местами даже почернеть, стать мягким, но остаться целым. Горячий перец переложите в миску и накройте крышкой или пищевой пленкой на 10 мин. Так кожица снимется значительно легче. Затем удалите плодоножки и семена, очистите перец от кожицы и нарежьте полосками. Баклажаны также очистите и нарежьте полосками. Для маринада просто смешайте все указанные ингредиенты. В широкую посуду выкладывайте овощи слоями: сначала баклажаны, затем перец. Каждый слой пересыпайте тонко нарезанным чесноком и рубленной зеленью и поливайте маринадом. Сверху положите легкий груз и поставьте закуску в холодильник как минимум на сутки. Через 24 часа овощи хорошо пропитаются острым и сладким маринадом, ароматом чеснока и свежей зелени.

Подавайте их охлажденными, ведь такая закуска прекрасно дополнит как обычный ужин, так и праздничный стол.

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