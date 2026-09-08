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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
209
Время на прочтение
2 мин

Запеченный перец с баклажанами: рецепт идеальной закуски

Ароматные овощи, пикантный маринад и ночь в холодильнике — именно так готовится закуска, которая исчезает со стола быстрее, чем основное блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Запеченный перец с баклажанами tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Запеченный перец с баклажанами tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Если хочется чего-то простого, но с ярким вкусом, приготовьте закуску из запеченных перцев и баклажанов. Овощи сначала запекаются до мягкости, а затем маринуются с чесноком, свежей зеленью и острым соусом. Самое сложное — дождаться, пока они настоятся, об этом рассказали на странице Рецепты от Виктории.

Ингредиенты

  • красный мясистый перец — 1 кг

  • небольшие плотные баклажаны — 1 кг

Для маринада

  • острый соус чили — 4 ст. л.

  • сахар — 3 ст. л

  • соль — 2 ч. л

  • уксус 9% — 4 ст. л

  • оливковое масло — 4 ст. л

  • сок из запечённых перцев — 6 ст. л

Дополнительно

  • чеснок

  • укроп

  • петрушка

Запеченный перец с баклажанами tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Запеченный перец с баклажанами tiktok.com/@cook_with_me_at_home

Приготовление

  1. Овощи помойте, хорошо просушите и выложите на противень.

  2. Запекать их нужно целиком, не очищая от кожуры и не отрывая плодоножки.

  3. Баклажаны обязательно проткните вилкой.

  4. Запекайте овощи 25–35 мин при температуре 200°C, несколько раз переворачивайте. Баклажаны должны стать мягкими при нажатии, но не разваливаться. Кожица может немного сморщиться, но главное — не перепечь овощи. Перец должен хорошо подрумяниться, местами даже почернеть, стать мягким, но остаться целым.

  5. Горячий перец переложите в миску и накройте крышкой или пищевой пленкой на 10 мин. Так кожица снимется значительно легче.

  6. Затем удалите плодоножки и семена, очистите перец от кожицы и нарежьте полосками.

  7. Баклажаны также очистите и нарежьте полосками.

  8. Для маринада просто смешайте все указанные ингредиенты.

  9. В широкую посуду выкладывайте овощи слоями: сначала баклажаны, затем перец.

  10. Каждый слой пересыпайте тонко нарезанным чесноком и рубленной зеленью и поливайте маринадом.

  11. Сверху положите легкий груз и поставьте закуску в холодильник как минимум на сутки.

  12. Через 24 часа овощи хорошо пропитаются острым и сладким маринадом, ароматом чеснока и свежей зелени.

Подавайте их охлажденными, ведь такая закуска прекрасно дополнит как обычный ужин, так и праздничный стол.

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