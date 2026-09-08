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Запеченный перец с баклажанами: рецепт идеальной закуски
Ароматные овощи, пикантный маринад и ночь в холодильнике — именно так готовится закуска, которая исчезает со стола быстрее, чем основное блюдо.
Если хочется чего-то простого, но с ярким вкусом, приготовьте закуску из запеченных перцев и баклажанов. Овощи сначала запекаются до мягкости, а затем маринуются с чесноком, свежей зеленью и острым соусом. Самое сложное — дождаться, пока они настоятся, об этом рассказали на странице Рецепты от Виктории.
Ингредиенты
красный мясистый перец — 1 кг
небольшие плотные баклажаны — 1 кг
Для маринада
острый соус чили — 4 ст. л.
сахар — 3 ст. л
соль — 2 ч. л
уксус 9% — 4 ст. л
оливковое масло — 4 ст. л
сок из запечённых перцев — 6 ст. л
Дополнительно
чеснок
укроп
петрушка
Приготовление
Овощи помойте, хорошо просушите и выложите на противень.
Запекать их нужно целиком, не очищая от кожуры и не отрывая плодоножки.
Баклажаны обязательно проткните вилкой.
Запекайте овощи 25–35 мин при температуре 200°C, несколько раз переворачивайте. Баклажаны должны стать мягкими при нажатии, но не разваливаться. Кожица может немного сморщиться, но главное — не перепечь овощи. Перец должен хорошо подрумяниться, местами даже почернеть, стать мягким, но остаться целым.
Горячий перец переложите в миску и накройте крышкой или пищевой пленкой на 10 мин. Так кожица снимется значительно легче.
Затем удалите плодоножки и семена, очистите перец от кожицы и нарежьте полосками.
Баклажаны также очистите и нарежьте полосками.
Для маринада просто смешайте все указанные ингредиенты.
В широкую посуду выкладывайте овощи слоями: сначала баклажаны, затем перец.
Каждый слой пересыпайте тонко нарезанным чесноком и рубленной зеленью и поливайте маринадом.
Сверху положите легкий груз и поставьте закуску в холодильник как минимум на сутки.
Через 24 часа овощи хорошо пропитаются острым и сладким маринадом, ароматом чеснока и свежей зелени.
Подавайте их охлажденными, ведь такая закуска прекрасно дополнит как обычный ужин, так и праздничный стол.