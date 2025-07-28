Запеченный перец с сыром в беконе: рецепт оригинальной закуски

Запеченный перец с сыром в беконе / © Instagram

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В этом рецепте сочетаются сразу несколько гастрономических хитов: сочный перец, нежный сыр, пикантный фарш и хрустящий бекон. А главное, все это готовится просто, быстро и выглядит как из ресторанного меню. Как все приготовить рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты Длинный зеленый перец 2 шт. Твердый сыр 2 кусочка Мясной фарш 250 г Бекон 6-8 ломтиков Соль Перец Сушеный чеснок паприка

Приготовление

Хорошо вымойте перец, срежьте верхушку и аккуратно выньте семена. Нам нужна полая «трубочка», в которую удобно класть начинку. В середину каждого перца положите кусочек сыра так, чтобы он заполнил середину, но не выступал за края. На пищевой пленке или пергаменте выложите фарш и сформируйте из него равномерный прямоугольник. Приправьте солью, перцем и любимыми специями. Положите начиненный сыром перец на край мясного слоя и осторожно заверните, полностью заворачивайте в фарш. Можно помочь себе пленкой или руками, слегка увлажненными водой, чтобы фарш не прилипал. Поверх мясной «обертки» оберните беконом, слегка натягивайте каждый ломтик, чтобы он хорошо держался. Выложите «рулеты» на противень, застеленный пергаментом и запекайте при 190-200°C примерно 25-30 мин. В конце можно включать режим гриль или увеличить температуру, чтобы бекон стал хрустящим и золотистым.

Этот рецепт — гибрид фаршированного перца, мясного рулета и запеченного в беконе гриль деликатеса. Благодаря сыру внутри, в готовом блюде вас ждет приятная «лава» тягучей начинки, которая контрастирует с сочным мясом и хрустящим внешним слоем из бекона.

Подавайте перец в беконе нарезанным порционными кусочками или как основное блюдо с салатом из свежих овощей. Блюдо имеет эффектный вид в разрезе и непременно станет главной звездой вашего стола.

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