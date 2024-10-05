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Запеченное ризотто с курицей и грибами: быстрый рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
116 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
315
Время на прочтение
1 мин
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Запеченное ризотто с курицей и грибами: быстрый рецепт

Запеченный ризотто с курицей и грибами / Фото: Credits

Если у вас нет времени стоять у плиты 30 мин. и помешивать классическое ризотто, приготовьте запеченное ризотто с курицей и грибами. Оно готовится в духовке и требует минимального помешивания, что делает его идеальным блюдом для буднего вечера.

Ингредиенты

рис арборио
1,5 ст.
лук
1 шт.
грибы
500 г
чеснок
1 зубчик
куриного бульон
4 ст.
горячая вода
1 стакан
пармезан
100 г
масло
4 ст. л.
свежемолотый черный перец
соль
вареная курица, порезанная на кусочки
200 г
петрушка
пучок

1. Разогрейте духовку до 180 г. Подготовьте большую сковороду.

2. В сковороде перемешайте рис с луком, грибами, чесноком и бульоном. Поставьте сковороду в духовку, не накрывая крышкой, и готовьте, пока жидкость почти полностью не впитается, 35–40 минут. Проверьте смесь примерно на середине времени приготовления; если рис впитал больше половины жидкости, накройте сковороду.

3. Когда рис станет мягким, достаньте сковороду из духовки. Добавьте горячую воду, пармезан и масло. Энергично перемешайте, чтобы смешать.

4. Приправьте солью и перцем и добавьте курицу. Украсьте свежей петрушкой и сразу же подавайте.

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