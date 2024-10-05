Запеченное ризотто с курицей и грибами: быстрый рецепт

Если у вас нет времени стоять у плиты 30 мин. и помешивать классическое ризотто, приготовьте запеченное ризотто с курицей и грибами. Оно готовится в духовке и требует минимального помешивания, что делает его идеальным блюдом для буднего вечера.
Ингредиенты
- рис арборио
- 1,5 ст.
- лук
- 1 шт.
- грибы
- 500 г
- чеснок
- 1 зубчик
- куриного бульон
- 4 ст.
- горячая вода
- 1 стакан
- пармезан
- 100 г
- масло
- 4 ст. л.
- свежемолотый черный перец
- соль
- вареная курица, порезанная на кусочки
- 200 г
- петрушка
- пучок
1. Разогрейте духовку до 180 г. Подготовьте большую сковороду.
2. В сковороде перемешайте рис с луком, грибами, чесноком и бульоном. Поставьте сковороду в духовку, не накрывая крышкой, и готовьте, пока жидкость почти полностью не впитается, 35–40 минут. Проверьте смесь примерно на середине времени приготовления; если рис впитал больше половины жидкости, накройте сковороду.
3. Когда рис станет мягким, достаньте сковороду из духовки. Добавьте горячую воду, пармезан и масло. Энергично перемешайте, чтобы смешать.
4. Приправьте солью и перцем и добавьте курицу. Украсьте свежей петрушкой и сразу же подавайте.
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