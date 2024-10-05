Запеченное ризотто с курицей и грибами: быстрый рецепт

Если у вас нет времени стоять у плиты 30 мин. и помешивать классическое ризотто, приготовьте запеченное ризотто с курицей и грибами. Оно готовится в духовке и требует минимального помешивания, что делает его идеальным блюдом для буднего вечера.

Ингредиенты рис арборио 1,5 ст. лук 1 шт. грибы 500 г чеснок 1 зубчик куриного бульон 4 ст. горячая вода 1 стакан пармезан 100 г масло 4 ст. л. свежемолотый черный перец соль вареная курица, порезанная на кусочки 200 г петрушка пучок

1. Разогрейте духовку до 180 г. Подготовьте большую сковороду.

2. В сковороде перемешайте рис с луком, грибами, чесноком и бульоном. Поставьте сковороду в духовку, не накрывая крышкой, и готовьте, пока жидкость почти полностью не впитается, 35–40 минут. Проверьте смесь примерно на середине времени приготовления; если рис впитал больше половины жидкости, накройте сковороду.

3. Когда рис станет мягким, достаньте сковороду из духовки. Добавьте горячую воду, пармезан и масло. Энергично перемешайте, чтобы смешать.

4. Приправьте солью и перцем и добавьте курицу. Украсьте свежей петрушкой и сразу же подавайте.

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