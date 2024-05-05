Запеченный сыр "Камамбер" с багетом: рецепт для красивого ужина

Быстрая закуска для романтического ужина или просто для перекуса. Сочетание хрустящего багета и расплавленного сыра придаст блюду пикантности. Багет нарежьте на ломтики, смажьте оливковым маслом с приправой и выложите на противень, в середину положите сыр и запеките в духовке. Макайте багет в сыр и наслаждайтесь прекрасным вкусом.