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Запеченный сыр "Камамбер" с багетом: рецепт для красивого ужина

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
331 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
133
Время на прочтение
1 мин
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Запеченный сыр "Камамбер" с багетом: рецепт для красивого ужина

Запеченный сыр "Камамбер" с багетом / Фото: Credits

Быстрая закуска для романтического ужина или просто для перекуса. Сочетание хрустящего багета и расплавленного сыра придаст блюду пикантности. Багет нарежьте на ломтики, смажьте оливковым маслом с приправой и выложите на противень,  в середину положите сыр и запеките в духовке. Макайте багет в сыр и наслаждайтесь прекрасным вкусом.

Ингредиенты

сыр "Камамбер"
1 шт.
багет
1 шт.
оливковое масло
4 ст. л.
прованские травы
  1. Багет нарежьте на ломтики.
  2. На противень выстеленный пергаментом в центр выложите сыр. Сделайте на нем поперечные и продольные не глубокие надрезы. Багет разложите вокруг сыра. 
  3. Оливковое масло соедините с прованскими травами и перемешайте.
  4. Каждый ломтик багета смажьте смесью.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов  13-15 минут.

Советы: 

  • Багет можно заменить любимым вашим хлебом.

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