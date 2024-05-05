Запеченный сыр "Камамбер" с багетом: рецепт для красивого ужина

Быстрая закуска для романтического ужина или просто для перекуса. Сочетание хрустящего багета и расплавленного сыра придаст блюду пикантности. Багет нарежьте на ломтики, смажьте оливковым маслом с приправой и выложите на противень, в середину положите сыр и запеките в духовке. Макайте багет в сыр и наслаждайтесь прекрасным вкусом.
Ингредиенты
- сыр "Камамбер"
- 1 шт.
- багет
- 1 шт.
- оливковое масло
- 4 ст. л.
- прованские травы
- Багет нарежьте на ломтики.
- На противень выстеленный пергаментом в центр выложите сыр. Сделайте на нем поперечные и продольные не глубокие надрезы. Багет разложите вокруг сыра.
- Оливковое масло соедините с прованскими травами и перемешайте.
- Каждый ломтик багета смажьте смесью.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 13-15 минут.
Советы:
- Багет можно заменить любимым вашим хлебом.
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