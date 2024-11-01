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Запеченный винегрет: интересный рецепт любимого блюда

Запеченный винегрет: интересный рецепт любимого блюда

Запеченный винегрет / Фото: Credits

Винегрет – классическое блюдо, к которому мы все привыкли, однако существует его оригинальный и необычный запеченный рецепт.

На странице tsukatnata рассказали об оригинальном рецепте традиционного винегрета, имеющего насыщенный вкус, прекрасно дополняющий традиционные ингредиенты. Запеченные овощи приобретают особый аромат и структуру, что делает этот салат еще вкуснее и полезнее.

Ингредиенты

Свекла
Морковь
Картофель
Соль
Масло
Маринованные огурцы
Зеленый горошек
Квашеная капуста
Зеленый лук
Перец

Приготовление:

  1. Нарежьте кубиком свеклу, картофель, морковь и выложите на противень, предварительно застеленный пергаментом. Посолите и полейте немного маслом.
  2. Поставьте в разогретую до 200°C духовку на 30 минут.
  3. Дайте остыть и пересыпьте в глубокую тарелку. Добавьте зеленый горошек, нарезанные кубиком огурцы, квашеную капусту и нарезанный лук.
  4. Посолите и поперчите по вкусу, заправьте растительным маслом.

Запеченный винегрет – это хороший способ разнообразить любимое блюдо и удивить своих близких. Простой рецепт с новым подходом к приготовлению овощей позволит создать вкусный и оригинальный вариант винегрета, который обязательно понравится всем ценителям этого традиционного салата.

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