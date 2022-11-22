Запеченное картофельное пюре с сыром и беконом: оригинальный рецепт

Если запечь картофельное пюре в духовке с сыром и хрустящим беконом, его можно подавать даже к праздничному столу - успех гарантирован.

Ингредиенты

картофель (лучше красный) - 1 кг

сливочное масло - 6 ст. л.

сметана - 2 ст. л.

молоко - неполный стакан

соль и перец

бекон - 6 ломтиков

тертый твердый сыр - 1 стакан

свежая петрушка

Подготовка

Очистите картофель и нарежьте ломтиками.

Размягчите масло.

Поджарьте бекон и раскрошите его.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму маслом.

Варите картофель с лавровым листом 15-20 минут, или пока он не станет мягким. Слейте воду и выбросите лавровый лист.

Добавьте размягченное сливочное масло и разомните картофель до получения однородной массы без комочков. Добавьте сметану и молоко и продолжайте пюрировать, пока картофель не станет гладким и пушистым. Добавьте соль и перец по вкусу.

На дно подготовленной формы выложите картофель слоями.

Сверху посыпьте тертым сыром.

Выпекайте в течение 10 минут, или пока сыр не расплавится и не начнет подрумяниваться.

Посыпьте раскрошенным беконом и свежей петрушкой и подавайте.

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