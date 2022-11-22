Запеченное картофельное пюре с сыром и беконом: оригинальный рецепт

Попробуйте приготовить картофельное пюре в форме запеканки.
Если запечь картофельное пюре в духовке с сыром и хрустящим беконом, его можно подавать даже к праздничному столу - успех гарантирован.
Ингредиенты
- картофель (лучше красный) - 1 кг
- сливочное масло - 6 ст. л.
- сметана - 2 ст. л.
- молоко - неполный стакан
- соль и перец
- бекон - 6 ломтиков
- тертый твердый сыр - 1 стакан
- свежая петрушка
Подготовка
- Очистите картофель и нарежьте ломтиками.
- Размягчите масло.
- Поджарьте бекон и раскрошите его.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму маслом.
Варите картофель с лавровым листом 15-20 минут, или пока он не станет мягким. Слейте воду и выбросите лавровый лист.
Добавьте размягченное сливочное масло и разомните картофель до получения однородной массы без комочков. Добавьте сметану и молоко и продолжайте пюрировать, пока картофель не станет гладким и пушистым. Добавьте соль и перец по вкусу.
На дно подготовленной формы выложите картофель слоями.
Сверху посыпьте тертым сыром.
Выпекайте в течение 10 минут, или пока сыр не расплавится и не начнет подрумяниваться.
Посыпьте раскрошенным беконом и свежей петрушкой и подавайте.
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