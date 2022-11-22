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Запеченное картофельное пюре с сыром и беконом: оригинальный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
527
Время на прочтение
1 мин
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Запеченное картофельное пюре с сыром и беконом: оригинальный рецепт

Фото: Credits

Попробуйте приготовить картофельное пюре в форме запеканки.

Если запечь картофельное пюре в духовке с сыром и хрустящим беконом, его можно подавать даже к праздничному столу - успех гарантирован. 

Ингредиенты

  • картофель (лучше красный) - 1 кг 
  • сливочное масло - 6 ст. л.  
  • сметана - 2 ст. л.
  • молоко - неполный стакан
  • соль и перец
  • бекон - 6 ломтиков
  • тертый твердый сыр - 1 стакан
  • свежая петрушка

Подготовка

  • Очистите картофель и нарежьте ломтиками. 
  • Размягчите масло. 
  • Поджарьте бекон и раскрошите его. 

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму маслом. 
Варите картофель с лавровым листом 15-20 минут, или пока он не станет мягким. Слейте воду и выбросите лавровый лист.  
Добавьте размягченное сливочное масло и разомните картофель до получения однородной массы без комочков. Добавьте сметану и молоко и продолжайте пюрировать, пока картофель не станет гладким и пушистым. Добавьте соль и перец по вкусу.
На дно подготовленной формы выложите картофель слоями.

Сверху посыпьте тертым сыром.

Выпекайте в течение 10 минут, или пока сыр не расплавится и не начнет подрумяниваться.
Посыпьте раскрошенным беконом и свежей петрушкой и подавайте. 

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Дата публикации
Просмотры
527
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