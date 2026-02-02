- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Запеканка из брокколи, куриного филе и сыра: рецепт вкусного и полезного блюда
Брокколи и куриное филе — это отличное сочетание продуктов для вкусной и полезной запеканки.
Чтобы блюдо получилось сочным, приготовьте заливку из яиц, молока и сыра, она сделает запеканку нежной с неповторимым вкусом.
Ингредиенты
- брокколи
- 1 шт.
- куриное филе
- 300 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр «Моцарелла»
- 100 г
- молоко
- 200 мл
- лук репчатый
- 1 шт.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- оливковое масло
-
Брокколи промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите мелко ножом.
Куриное филе помойте и мелко нарежьте на кусочки.
Сыр натрите на мелкую терку.
Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.
Для заливки: яйца взбейте с молоком и сыром, посолите.
Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите брокколи, куриное филе, лук, паприку, поперчите, посолите, перемешайте и залейте заливкой.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.
Советы:
Брокколи можно использовать как свежую, так и замороженную.
Молоко используйте любой жирности.