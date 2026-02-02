Запеканка из брокколи, куриного филе и сыра: рецепт вкусного и полезного блюда

Поход в супермаркет больше не выглядит обыденным делом, ведь цены заставляют задерживать дыхание у каждой полки. Оказывается, значительную часть семейного бюджета мы просто выбрасываем вместе с едой. И речь не о ресторанах или магазинах, а о наших собственных кухнях.