ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Запеканка из брокколи, куриного филе и сыра: рецепт вкусного и полезного блюда

Брокколи и куриное филе — это отличное сочетание продуктов для вкусной и полезной запеканки.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
126 ккал
Запеканка из брокколи куриного филе и сыра

Запеканка из брокколи, куриного филе и сыра / © Credits

Чтобы блюдо получилось сочным, приготовьте заливку из яиц, молока и сыра, она сделает запеканку нежной с неповторимым вкусом.

Ингредиенты

брокколи
1 шт.
куриное филе
300 г
яйца куриные
2 шт.
сыр «Моцарелла»
100 г
молоко
200 мл
лук репчатый
1 шт.
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
оливковое масло

  1. Брокколи промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите мелко ножом.

  2. Куриное филе помойте и мелко нарежьте на кусочки.

  3. Сыр натрите на мелкую терку.

  4. Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.

  5. Для заливки: яйца взбейте с молоком и сыром, посолите.

  6. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите брокколи, куриное филе, лук, паприку, поперчите, посолите, перемешайте и залейте заливкой.

  7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Брокколи можно использовать как свежую, так и замороженную.

  • Молоко используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie