Запеканка из брокколи с сыром и яйцами: рецепт полезного и вкусного блюда

Вкусное, низкокалорийное, полезное блюдо из капусты брокколи с добавлением яиц и сыра отлично подойдет и в качестве гарнира, и как основное блюдо.

Это блюдо идеально для любителей здорового питания. Нежная брокколи в сливочно-сырной заливке готовится быстро, настолько, что это блюдо можно рассматривать в качестве завтрака.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

перец болгарский – 100 г

Заливка:

мука – 20 г

яйца – 4 шт.

сметана – 50 г

сливки 10-20% - 100 г

молоко 2,5% - 100 г

сыр твердый – 150 г

соль – по вкусу

приправа овощная – по вкусу

растительное масло (для смазывания формы)

Приготовление:

Брокколи разберите на соцветия и хорошо промойте под проточной водой. Опустите соцветия брокколи в кипящую подсоленную воду и варите в течение 5-7 минут. Готовую брокколи откиньте на сито и обдайте холодной водой для сохранения цвета.

В глубокой миске взбейте вилкой яйца, влейте молоко, сливки, сметану, измельченный сыр на мелкой терке, посолите, добавьте приправу, муку. Хорошо перемешайте до однородности.

Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите равномерно соцветия брокколи, болгарский перец (нарезанный кубиками) и залейте яично-сырной смесью.

Поставьте запеканку из брокколи в предварительно разогретую духовку на 20-25 минут. Запекайте до золотистой корочки.

Советы:

Все ингредиенты используйте комнатной температуры.

Очень важно не переварить брокколи, чтобы она не приобрела слишком мягкую и рыхлую консистенцию.

Запеканку можно делать из замороженных овощей.

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