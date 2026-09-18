ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Запеканка из кабачков курицы и сыра: рецепт легкого. полезного обеда

Если вы хотите приготовить на обед или ужин что-то легкое и вкусное — запеканка из кабачков, курицы и сыра станет отличным выбором и обязательно придется по вкусу вам и вашей семье.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Запеканка из кабачков курицы и сыра

Запеканка из кабачков курицы и сыра / © Credits

Куриное филе обязательно замаринуйте в сметане и горчице, благодаря маринаду блюдо получится сочным и ароматным.

Ингредиенты

филе куриное
400 г
кабачки
300 г
лук репчатый
1 шт.
сыр твердый
70 г
яйца куриные
3 шт.
сметана
1,5 ст. л.
горчица по-французски
1 ст. л.
растительное масло
20 г
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на мелкие кубики. Добавьте сметану, горчицу, перец черный молотый, соль, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

  2. Кабачки натрите на крупную терку и отожмите лишнюю жидкость.

  3. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте его до мягкости.

  4. Твердый сыр натрите на крупную терку.

  5. В миску выложите маринованное куриное филе, кабачки, лук, добавьте яйца, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  6. В форму для запекания выложите массу, разровняйте ее и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, затем посыпьте твердым сыром и запекайте еще 8-10 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Готовую запеканку можно посыпать зеленью.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie