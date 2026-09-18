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Запеканка из кабачков курицы и сыра: рецепт легкого. полезного обеда
Если вы хотите приготовить на обед или ужин что-то легкое и вкусное — запеканка из кабачков, курицы и сыра станет отличным выбором и обязательно придется по вкусу вам и вашей семье.
Куриное филе обязательно замаринуйте в сметане и горчице, благодаря маринаду блюдо получится сочным и ароматным.
Ингредиенты
- филе куриное
- 400 г
- кабачки
- 300 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- сыр твердый
- 70 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сметана
- 1,5 ст. л.
- горчица по-французски
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 20 г
- перец черный молотый
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- соль
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Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на мелкие кубики. Добавьте сметану, горчицу, перец черный молотый, соль, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.
Кабачки натрите на крупную терку и отожмите лишнюю жидкость.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте его до мягкости.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
В миску выложите маринованное куриное филе, кабачки, лук, добавьте яйца, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
В форму для запекания выложите массу, разровняйте ее и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, затем посыпьте твердым сыром и запекайте еще 8-10 минут до золотистого цвета.
Советы:
Готовую запеканку можно посыпать зеленью.