- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Запеканка из кабачков: простой рецепт
Вкусная, сочная, бюджетная запеканка из кабачков, которая отлично подойдет как на завтрак или обед, так и ужин.
Подайте как самостоятельное блюдо со свежими овощами, зеленью, сметаной или гарниром к мясу или рыбе, как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- кабачки
- 800 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сыр твердый
- 80 г
- сметана
- 4 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (укроп, зеленый лук)
-
- масло сливочное для смазывания формы
-
Укроп промойте и мелко нашинкуйте.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Твердый сыр натрите на большую терку.
Яйца взбейте венчиком, добавьте сметану, черный молотый перец, чеснок, укроп, соль и перемешайте.
Кабачки вымойте, нарежьте кольцами толщиной 5-7 миллиметров.
Форму для запекания хорошо смажьте сливочным маслом, выложите в нее кабачки под наклоном и залейте их сметано-яичной смесью, посыпьте сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
Советы:
Сметану желательно использовать 20% жирности.