Рецепты
131
1 мин

Запеканка из кабачков: простой рецепт

Вкусная, сочная, бюджетная запеканка из кабачков, которая отлично подойдет как на завтрак или обед, так и ужин.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
109 ккал
Запеканка из кабачков

Запеканка из кабачков / © Credits

Подайте как самостоятельное блюдо со свежими овощами, зеленью, сметаной или гарниром к мясу или рыбе, как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

кабачки
800 г
яйца куриные
4 шт.
сыр твердый
80 г
сметана
4 ст. л.
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, зеленый лук)
масло сливочное для смазывания формы

  1. Укроп промойте и мелко нашинкуйте.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. Твердый сыр натрите на большую терку.

  4. Яйца взбейте венчиком, добавьте сметану, черный молотый перец, чеснок, укроп, соль и перемешайте.

  5. Кабачки вымойте, нарежьте кольцами толщиной 5-7 миллиметров.

  6. Форму для запекания хорошо смажьте сливочным маслом, выложите в нее кабачки под наклоном и залейте их сметано-яичной смесью, посыпьте сыром.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

Советы:

  • Сметану желательно использовать 20% жирности.

