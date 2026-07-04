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Запеканка из кабачков с курицей: рецепт вкусного блюда
Сезон кабачков — отличный повод приготовить простые, сытные и в то же время легкие блюда. Если хочется разнообразить привычное меню, обратите внимание на запеканку из кабачков, куриного филе и сыра. Она готовится менее чем за час, получается сочной, сытной и прекрасно подойдет как для обеда, так и для ужина.
Кабачок — один из самых универсальных летних овощей. Его нежный вкус гармонично сочетается с мясом, сыром, яйцами и овощами, а блюда на его основе остаются легкими, несмотря на питательный состав. Именно поэтому разнообразные запеканки каждое лето возвращаются в домашнее меню.
Этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, станет отличным выбором для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сытных блюд.
Ингредиенты
- куриное филе
- 800 г
- кабачок
- 350 г
- помидоры
- 100 г
- твердый сыр
- 70 г
- яйца
- 3 шт.
- сметана
- 3 ст. л.
- соль
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- чёрный перец
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Приготовление
Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно полсантиметра и выложите на дно формы для запекания.
Посолите и поперчите.
В отдельной миске взбейте яйца, добавьте сметану, натертый твёрдый сыр, нарезанное небольшими кусочками куриное филе, соль и перец.
Хорошо перемешайте до однородности.
Готовую смесь равномерно распределите поверх кабачков, сверху выложите кружочки помидоров.
Запекайте блюдо в духовке при температуре 190°C в течение 35 минут до появления румяной корочки и полной готовности куриного филе.
Летние рецепты не обязательно должны быть сложными, чтобы поражать своим вкусом. Запеканка из кабачков с курицей — прекрасный пример того, как из простых продуктов можно приготовить полноценный, сытный и в то же время легкий обед или ужин.