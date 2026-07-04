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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Запеканка из кабачков с курицей: рецепт вкусного блюда

Сезон кабачков — отличный повод приготовить простые, сытные и в то же время легкие блюда. Если хочется разнообразить привычное меню, обратите внимание на запеканку из кабачков, куриного филе и сыра. Она готовится менее чем за час, получается сочной, сытной и прекрасно подойдет как для обеда, так и для ужина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
129 ккал
Комментарии
Запеканка из кабачков с курицей tiktok.com/@mil_alexx_pp

Запеканка из кабачков с курицей tiktok.com/@mil_alexx_pp

Кабачок — один из самых универсальных летних овощей. Его нежный вкус гармонично сочетается с мясом, сыром, яйцами и овощами, а блюда на его основе остаются легкими, несмотря на питательный состав. Именно поэтому разнообразные запеканки каждое лето возвращаются в домашнее меню.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, станет отличным выбором для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сытных блюд.

Ингредиенты

куриное филе
800 г
кабачок
350 г
помидоры
100 г
твердый сыр
70 г
яйца
3 шт.
сметана
3 ст. л.
соль
чёрный перец

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно полсантиметра и выложите на дно формы для запекания.

  2. Посолите и поперчите.

  3. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте сметану, натертый твёрдый сыр, нарезанное небольшими кусочками куриное филе, соль и перец.

  4. Хорошо перемешайте до однородности.

  5. Готовую смесь равномерно распределите поверх кабачков, сверху выложите кружочки помидоров.

  6. Запекайте блюдо в духовке при температуре 190°C в течение 35 минут до появления румяной корочки и полной готовности куриного филе.

Летние рецепты не обязательно должны быть сложными, чтобы поражать своим вкусом. Запеканка из кабачков с курицей — прекрасный пример того, как из простых продуктов можно приготовить полноценный, сытный и в то же время легкий обед или ужин.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
113
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