Запеканка из кабачков с курицей: рецепт вкусного блюда

Запеканка из кабачков с курицей tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Кабачок — один из самых универсальных летних овощей. Его нежный вкус гармонично сочетается с мясом, сыром, яйцами и овощами, а блюда на его основе остаются легкими, несмотря на питательный состав. Именно поэтому разнообразные запеканки каждое лето возвращаются в домашнее меню.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp , станет отличным выбором для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сытных блюд.

Ингредиенты куриное филе 800 г кабачок 350 г помидоры 100 г твердый сыр 70 г яйца 3 шт. сметана 3 ст. л. соль чёрный перец

Приготовление

Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно полсантиметра и выложите на дно формы для запекания. Посолите и поперчите. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте сметану, натертый твёрдый сыр, нарезанное небольшими кусочками куриное филе, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородности. Готовую смесь равномерно распределите поверх кабачков, сверху выложите кружочки помидоров. Запекайте блюдо в духовке при температуре 190°C в течение 35 минут до появления румяной корочки и полной готовности куриного филе.

Летние рецепты не обязательно должны быть сложными, чтобы поражать своим вкусом. Запеканка из кабачков с курицей — прекрасный пример того, как из простых продуктов можно приготовить полноценный, сытный и в то же время легкий обед или ужин.

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