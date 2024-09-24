Запеканка из капусты: диетический рецепт от нутрициолога

Если вы считаете калории или придерживаетесь здорового питания, вам должен понравиться этот рецепт.

Тренер и нутрициолог Zhukovska Liubov показала, как приготовить вкусную запеканку с минимумом калорий и вреда вашей фигуре.

Ингредиенты Капуста белокочанная 450 г Сыр 120 г Яйца 3 шт. Соль Специи Масло 20 г

Приготовление:

Нарежьте капусту и протушите, добавив немного соли и специй;

Взбейте яйца, добавьте 80 г тертого сыра и перемешайте;

Добавьте капусту и перемешайте еще раз;

Выложите в подготовленную заранее форму. Посыпьте 40 г сыра сверху и запекайте при 180°C 30 мин.

♬ оригинальный звук — Zhukovska Liubov @zhukovska_liubov ЗАПЕКАНКА ИЗ КАПУСТЫ Рецепт из прошлой программы похудения. Там, помните, было по минус 6 кг за неделю эти результаты есть у закрепленных стор инстаграмм zhukovska_liubov Храните себе ❤️ Ингредиенты: Капуста белокочанная 450г Сыр 120г Яйца 3 шт Соль, специи Масло для тушения 20г Приготов. добавлением соли и специй. 2. Взбить яйца, добавить 80 г тертого творога, перемешать. Добавить капусту, перемешать 3. Выложить в подготовленную форму, 40г сырую сверху, запечь при 180*30мин. КБЖв на 100 г: 112/7/8/5 (клетчатка 1,5 г) Следующей группе я приготовила много вкусности от которой худеешь и не чувствуешь себя жертвой))) Кто с нами? #рецепты

Эта запеканка – настоящее вкусность, которая может стать хорошим завтраком или ужином.

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