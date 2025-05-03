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Запеканка из капусты с куриным филе: рецепт вкусного и полезного блюда
Приготовьте полезную, бюджетную запеканку, которая идеально подойдет на ужин или в качестве второго блюда на обед.
В состав запеканки входит капуста,куриное филе, яйца, сыр, сметана и специи. Готовится легко и просто, а получается нежной внутри с хрустящей золотистой корочкой снаружи.
Ингредиенты:
капуста белокочанная - 500 гр;
куриное филе - 300 гр;
сыр твердый - 80 гр;
лук репчатый - 1 шт;
морковь - 1 шт;
паприка молотая - 1 чл;
перец черный молотый;
соль.
Для заливки:
яйца куриные - 2 шт;
сметана - 80 гр+2 ст л;
соль;
растительное масло.
Приготовление:
Капусту нарежьте соломкой и помните руками.
Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на небольшие кубики, морковь натрите на крупную терку.
Куриное филе промойте и нарежьте на небольшие кусочки.
Сыр натрите на крупную терку.
Для заливки яйца взбейте венчиком, посолите, добавьте восемьдесят грамм сметаны и перемешайте.
В миску выложите капусту, куриное филе, лук, морковь, паприку, перец черный молотый, соль, влейте заливку и перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в нее приготовленную массу и равномерно распределите по форме, смажьте сверху двумя столовыми ложками сметаны, накройте фольгой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. За десять минут до готовности, фольгу откройте, посыпьте сыром и запекайте еще десять минут до золотистого цвета.
Советы:
Сыр используйте любой.
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