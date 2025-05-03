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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

Запеканка из капусты с куриным филе: рецепт вкусного и полезного блюда

Приготовьте полезную, бюджетную запеканку, которая идеально подойдет на ужин или в качестве второго блюда на обед.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Запеканка из капусты с куриным филе

Запеканка из капусты с куриным филе

В состав запеканки входит капуста,куриное филе, яйца, сыр, сметана и специи. Готовится легко и просто, а получается нежной внутри с хрустящей золотистой корочкой снаружи.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная - 500 гр;

  • куриное филе - 300 гр;

  • сыр твердый - 80 гр;

  • лук репчатый - 1 шт;

  • морковь - 1 шт;

  • паприка молотая - 1 чл;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для заливки:

  • яйца куриные - 2 шт;

  • сметана - 80 гр+2 ст л;

  • соль;

  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Капусту нарежьте соломкой и помните руками.

  2. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на небольшие кубики, морковь натрите на крупную терку.

  3. Куриное филе промойте и нарежьте на небольшие кусочки.

  4. Сыр натрите на крупную терку.

  5. Для заливки яйца взбейте венчиком, посолите, добавьте восемьдесят грамм сметаны и перемешайте.

  6. В миску выложите капусту, куриное филе, лук, морковь, паприку, перец черный молотый, соль, влейте заливку и перемешайте.

  7. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в нее приготовленную массу и равномерно распределите по форме, смажьте сверху двумя столовыми ложками сметаны, накройте фольгой.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-50 минут. За десять минут до готовности, фольгу откройте, посыпьте сыром и запекайте еще десять минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

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Дата публикации
Количество просмотров
98
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