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Запеканка из капусты с овсяными хлопьями и сыром: необычный рецепт
Это бюджетное, полезное и легкое в приготовлении блюдо.
Запеканка получается сочной, нежной, пропитанная яично-молочной заливкой. Дополните ее сметаной, чесночным соусом, с мелко нарезанной зеленью или салатом из свежих овощей.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 600 г
- овсяные хлопья (быстрого приготовления)
- 100 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 200 мл
- твердый сыр
- 100 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп)
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- сливочное масло
- для смазывания формы
Мелко нашинкуйте капусту.
Очистите лук, морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на среднюю терку.
Зелень измельчите.
Сыр натрите на крупную терку.
На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на среднем огне, лук, морковь, капусту до мягкости, посолите, добавьте овсяные хлопья, перемешайте.
В миске взбейте венчиком яйца с молоком, добавьте соль, перец черный молотый, паприку, зелень.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом, выложите капустно-овсяную массу в форму и равномерно распределите ее, затем залейте яично-молочной смесью и посыпьте твердым сыром.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут до золотистого цвета.
Советы:
Специи, зелень используйте по своему вкусу.