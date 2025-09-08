ТСН в социальных сетях

Рецепты
167
1 мин

Запеканка из капусты с сыром в духовке: рецепт полезного блюда

Это бюджетное и полезное блюдо готовится из простых продуктов, которые всегда найдутся под рукой у любой хозяйки.

Екатерина Труш
50 минут
81 ккал
Запеканка из капусты с сыром в духовке

Запеканка из капусты с сыром в духовке / © Credits

Капуста отлично сочетается с овощами и расплавленным сыром, получается с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Подайте как самостоятельное блюдо, со сметаной или как гарнир к мясу, птице или рыбе.

Ингредиенты

капуста белокочанная
500 г
мука пшеничная
1,5 ст. л.
яйца
3 шт.
сметана
120 г
сыр твердый
100 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
1 зубчик
соль
перец черный молотый
растительное масло
укроп свежий

  1. Капусту ополосните, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте.

  2. Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте на средние кубики, чеснок выдавите через пресс.

  3. Морковь очистите, и натрите на крупную терку.

  4. Сыр твердый натрите на мелкую терку.

  5. Укроп промойте и измельчите.

  6. В сковороде, на среднем огне обжарьте на растительном масле лук и морковь до мягкости, добавьте капусту, посолите, поперчите и периодически помешивая, жарьте до готовности. Остудите до теплого состояния.

  7. В миске взбейте яйца венчиком, выложите капусту с овощами, сметану, чеснок, укроп, муку и соль, перемешайте до однородной массы.

  8. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите овощную массу, разровняйте и посыпьте сыром.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

