Запеканка из капусты с сыром в духовке: рецепт полезного блюда
Это бюджетное и полезное блюдо готовится из простых продуктов, которые всегда найдутся под рукой у любой хозяйки.
Капуста отлично сочетается с овощами и расплавленным сыром, получается с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Подайте как самостоятельное блюдо, со сметаной или как гарнир к мясу, птице или рыбе.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 500 г
- мука пшеничная
- 1,5 ст. л.
- яйца
- 3 шт.
- сметана
- 120 г
- сыр твердый
- 100 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- соль
-
- перец черный молотый
-
- растительное масло
-
- укроп свежий
-
Капусту ополосните, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте.
Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте на средние кубики, чеснок выдавите через пресс.
Морковь очистите, и натрите на крупную терку.
Сыр твердый натрите на мелкую терку.
Укроп промойте и измельчите.
В сковороде, на среднем огне обжарьте на растительном масле лук и морковь до мягкости, добавьте капусту, посолите, поперчите и периодически помешивая, жарьте до готовности. Остудите до теплого состояния.
В миске взбейте яйца венчиком, выложите капусту с овощами, сметану, чеснок, укроп, муку и соль, перемешайте до однородной массы.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите овощную массу, разровняйте и посыпьте сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
Советы:
Сыр используйте любой.