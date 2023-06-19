Запеканка из картофеля и мясного фарша: простой рецепт

Картофель с фаршем в духовке – быстрое и простое блюдо для сытного обеда. Из самых простых продуктов у вас получится необычная запеканка.
В одном блюде сочетается гарнир из картофеля, мясной фарш и сыр. Приготовленные в духовке эти продукты отлично дополняют друг друга.
Ингредиенты
- фарш свиной – 300 г
- картофель сырой – 4 шт.
- помидор свежий – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- сыр твердый – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 100 г
- вода – 3 ст. л.
- майонез
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
Приготовление
В фарш добавьте яйцо, перец, соль. Перемешайте.
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками.
На дно формы, смазанной маслом, уложите нарезанный картофель. Посолите.
Смешайте сметану с тремя ложками воды. Перемешайте. Смажьте этой сметанной заправкой слой картофеля. Лук нарежьте полукольцами и выложите сверху на картофель, затем на картофель выложите сырой фарш.
Помидор нарежьте полукольцами и выложите на слой фарша. Сделайте сетку из майонеза. Сверху посыпьте блюдо тертым на крупной терке сыром.
Выпекайте в заранее разогретой до 200 градусов духовке 50 минут.
Советы
- Чтобы сыр сильно не зарумянился, накройте блюдо фольгой.
- Фарш используйте любой.
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