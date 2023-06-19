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Запеканка из картофеля и мясного фарша: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
353
Время на прочтение
1 мин
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Запеканка из картофеля и мясного фарша: простой рецепт

Запеканка из картофеля и мясного фарша / Фото: Credits

Картофель с фаршем в духовке – быстрое и простое блюдо для сытного обеда. Из самых простых продуктов у вас получится необычная запеканка.

В одном блюде сочетается гарнир из картофеля, мясной фарш и сыр. Приготовленные в духовке эти продукты отлично дополняют друг друга.

Ингредиенты

  • фарш свиной – 300 г
  • картофель сырой  – 4 шт.
  • помидор свежий – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 100 г
  • вода – 3 ст. л.
  • майонез
  • перец черный молотый
  • соль
  • растительное масло

Приготовление

В фарш добавьте яйцо, перец, соль. Перемешайте.

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками.

На дно формы, смазанной маслом, уложите нарезанный картофель. Посолите.

Смешайте сметану с тремя ложками воды. Перемешайте. Смажьте этой сметанной заправкой слой картофеля. Лук нарежьте полукольцами и выложите сверху на картофель, затем на картофель выложите сырой фарш.

Помидор нарежьте полукольцами и выложите на слой фарша. Сделайте сетку из майонеза. Сверху посыпьте блюдо тертым на крупной терке сыром.

Выпекайте в заранее разогретой до 200 градусов духовке 50 минут.

Советы

  • Чтобы сыр сильно не зарумянился, накройте блюдо фольгой.
  • Фарш используйте любой.

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Дата публикации
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