Запеканка из макарон с фаршем: рецепт упрощенной лазаньи

Это облегченный вариант лазаньи, где используется любой сорт макаронных изделий.
Запеканка с золотистой сырной корочкой, приготовленная из макарон, мясного фарша и сыра. Такое блюдо хорошо подавать с овощами и свежей зеленью.
Ингредиенты
- фарш – 400 г
- макароны – 400 г
- яйцо – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сыр – 100 г
- чеснок – 2 зубчика
- растительное масло – 3 ст. л.
- соль
- перец черный молотый
- базилик – 0,5 чайной ложки
- паприка молотая – 1 чайной ложки
Приготовление
Лук и чеснок мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь, добавьте чеснок и минуту еще обжарьте. Обжаренные овощи смешайте с сырым фаршем, добавьте яйцо, соль, перец, базилик, паприку. Хорошо перемешайте. Макароны отварите до полуготовности, разделите их на три части. В форму для запекания выложите одну часть макарон, затем половину фарша, вторую часть макарон и остальную половину фарша, а сверху - третью часть макарон. Посыпьте сыром, натертым на крупной терке. Выпекайте при 180 градусах 45 минут.
Советы
- Фарш используйте любой.
- Запеканку украсьте свежей зеленью.
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