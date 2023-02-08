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Запеканка из макарон с фаршем: рецепт упрощенной лазаньи

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1391
Время на прочтение
1 мин
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Запеканка из макарон с фаршем: рецепт упрощенной лазаньи

Фото: Credits

Это облегченный вариант лазаньи, где используется любой сорт макаронных изделий. 

Запеканка с золотистой сырной корочкой, приготовленная из макарон, мясного фарша и сыра. Такое блюдо хорошо подавать с овощами и свежей зеленью. 

Ингредиенты

  • фарш – 400 г
  • макароны – 400 г
  • яйцо – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сыр – 100 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • растительное масло – 3 ст. л.
  • соль
  • перец черный молотый
  • базилик – 0,5 чайной ложки
  • паприка молотая – 1 чайной ложки

Приготовление

Лук и чеснок мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь, добавьте чеснок и минуту еще обжарьте. Обжаренные овощи смешайте с сырым фаршем, добавьте яйцо, соль, перец, базилик, паприку. Хорошо перемешайте. Макароны отварите до полуготовности, разделите их на три части. В форму для запекания выложите одну часть макарон, затем половину фарша, вторую часть макарон и остальную половину фарша, а сверху - третью часть макарон. Посыпьте сыром, натертым на крупной терке. Выпекайте при 180 градусах 45 минут.

Советы

  • Фарш используйте любой.
  • Запеканку украсьте свежей зеленью.

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Дата публикации
Просмотры
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