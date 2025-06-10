ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Запеканка из макарон с сосисками и сыром: рецепт ужина на скорую руку

Приготовьте обед или ужин из простых и доступных продуктов, которыми можно накормить всю семью – макароны, пропитанные молочно-яичной заливкой, присыпанные сыром и запеченные в духовке.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
183 ккал
Запеканка из макарон с сосисками и сыром

Запеканка из макарон с сосисками и сыром / © Credits

Макароны используйте твердых сортов, а сосиски возьмите ваши любимые. Пока запеканка будет готовиться, приготовьте к ней салат из овощей.

Ингредиенты

макароны
200 г
сосиски
3-4 шт.
сыр твердый
100 г
яйца
2 шт.
молоко
10 мл
масло растительное
перец черный молотый
соль

  1. Макароны отварите до полуготовности, чтобы они были мягкими снаружи, но немного твердыми внутри. Откиньте на дуршлаг.

  2. Сосиски нарежьте на кружки.

  3. Сыр натрите на крупную терку.

  4. Для заливки в миске соедините молоко, яйца, перец черный молотый, соль и взбейте венчиком.

  5. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в нее равномерным слоем макароны, затем сосиски, оставшиеся макароны, залейте заливкой, посыпьте сыром и накройте фольгой.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут. Выньте из духовки и дайте постоять 5-10 минут.

Советы:

  • Готовое блюдо по желанию украсьте зеленью.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
61
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie