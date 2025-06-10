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Запеканка из макарон с сосисками и сыром: рецепт ужина на скорую руку
Приготовьте обед или ужин из простых и доступных продуктов, которыми можно накормить всю семью – макароны, пропитанные молочно-яичной заливкой, присыпанные сыром и запеченные в духовке.
Макароны используйте твердых сортов, а сосиски возьмите ваши любимые. Пока запеканка будет готовиться, приготовьте к ней салат из овощей.
Ингредиенты
- макароны
- 200 г
- сосиски
- 3-4 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- яйца
- 2 шт.
- молоко
- 10 мл
- масло растительное
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- перец черный молотый
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- соль
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Макароны отварите до полуготовности, чтобы они были мягкими снаружи, но немного твердыми внутри. Откиньте на дуршлаг.
Сосиски нарежьте на кружки.
Сыр натрите на крупную терку.
Для заливки в миске соедините молоко, яйца, перец черный молотый, соль и взбейте венчиком.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в нее равномерным слоем макароны, затем сосиски, оставшиеся макароны, залейте заливкой, посыпьте сыром и накройте фольгой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут. Выньте из духовки и дайте постоять 5-10 минут.
Советы:
Готовое блюдо по желанию украсьте зеленью.