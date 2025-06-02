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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Запеканка из молодой капусты с сыром: полезный сезонный рецепт

Вкусный и простой способ приготовить в качестве легкого перекуса или ужина — запеканку из молодой капусты и сыра.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
118 ккал
Запеканка из молодой капусты с сыром

Запеканка из молодой капусты с сыром / © Credits

Блюдо получается нежным и сочным. Подайте со сметаной или с любимым соусом.

Ингредиенты

капуста белокочанная (молодая)
700 г
яйца куриные
3 шт.
растительное масло
сыр «Моцарелла»
200 г
сметана
200 г
зелень (зеленый лук, укроп)
перец черный молотый
соль

Капусту мелко нарежьте соломкой, добавьте соль и слегка помните руками.

Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

Сыр натрите на крупную терку.

В миске соедините капусту, зелень, сметану, яйца, половину натертого сыра, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в нее капустную массу, равномерно распределите и посыпьте оставшимся сыром.

Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Разрежьте на порции и подайте к столу.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

  • Сметану — любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
222
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