Запеканка из молодой капусты с сыром: полезный сезонный рецепт

Запеканка из молодой капусты с сыром / © Credits

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Блюдо получается нежным и сочным. Подайте со сметаной или с любимым соусом.

Ингредиенты капуста белокочанная (молодая) 700 г яйца куриные 3 шт. растительное масло сыр «Моцарелла» 200 г сметана 200 г зелень (зеленый лук, укроп) перец черный молотый соль

Капусту мелко нарежьте соломкой, добавьте соль и слегка помните руками.

Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

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Сыр натрите на крупную терку.

В миске соедините капусту, зелень, сметану, яйца, половину натертого сыра, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в нее капустную массу, равномерно распределите и посыпьте оставшимся сыром.

Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Разрежьте на порции и подайте к столу.

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Советы:

Сыр используйте любой.

Сметану — любой жирности.