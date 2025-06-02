- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
Запеканка из молодой капусты с сыром: полезный сезонный рецепт
Вкусный и простой способ приготовить в качестве легкого перекуса или ужина — запеканку из молодой капусты и сыра.
Блюдо получается нежным и сочным. Подайте со сметаной или с любимым соусом.
Ингредиенты
- капуста белокочанная (молодая)
- 700 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- растительное масло
-
- сыр «Моцарелла»
- 200 г
- сметана
- 200 г
- зелень (зеленый лук, укроп)
-
- перец черный молотый
-
- соль
-
Капусту мелко нарежьте соломкой, добавьте соль и слегка помните руками.
Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Сыр натрите на крупную терку.
В миске соедините капусту, зелень, сметану, яйца, половину натертого сыра, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите в нее капустную массу, равномерно распределите и посыпьте оставшимся сыром.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Разрежьте на порции и подайте к столу.
Советы:
Сыр используйте любой.
Сметану — любой жирности.