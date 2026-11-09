- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 424
- Время на прочтение
- 1 мин
Запеканка из овсяных хлопьев, творога и яблок: рецепт идеального завтрака
Запеканка из овсяных хлопьев, творога и яблок, без муки и манки — это идеальный, полезный завтрак.
Десерт получается вкусным как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- творог
- 400 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- овсяные хлопья (долгого приготовления)
- 140 г
- молоко
- 150 мл
- сахар
- 1-2 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- яблоко.
- 2 шт (крупные).
Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками.
В миску выложите творог, добавьте яйца, сахар, соль, влейте молоко и пробейте погружным блендером до однородной массы.
Всыпьте овсяные хлопья, разрыхлитель, ванильный сахар, перемешайте и оставьте на 15-20 минут, затем выложите яблоки и еще раз перемешайте.
Форму для запекания выстелите пергаментной бумагой, выложите тесто и разровняйте лопаткой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть и выньте из формы.
Советы:
Творог и молоко используйте любой жирности.