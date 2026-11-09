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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
424
Время на прочтение
1 мин

Запеканка из овсяных хлопьев, творога и яблок: рецепт идеального завтрака

Запеканка из овсяных хлопьев, творога и яблок, без муки и манки — это идеальный, полезный завтрак.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
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Запеканка из овсяных хлопьев творога и яблок

Запеканка из овсяных хлопьев, творога и яблок / © Credits

Десерт получается вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

творог
400 г
яйца куриные
3 шт.
овсяные хлопья (долгого приготовления)
140 г
молоко
150 мл
сахар
1-2 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
яблоко.
2 шт (крупные).

  1. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками.

  2. В миску выложите творог, добавьте яйца, сахар, соль, влейте молоко и пробейте погружным блендером до однородной массы.

  3. Всыпьте овсяные хлопья, разрыхлитель, ванильный сахар, перемешайте и оставьте на 15-20 минут, затем выложите яблоки и еще раз перемешайте.

  4. Форму для запекания выстелите пергаментной бумагой, выложите тесто и разровняйте лопаткой.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть и выньте из формы.

Советы:

  • Творог и молоко используйте любой жирности.

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