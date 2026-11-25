Когда школа рассказывает о международном признании своей работы, это всегда привлекает внимание и выглядит солидно. Именно поэтому многие учебные заведения, стремясь впечатлить родителей, буквально заваливают их малознакомыми терминами и названиями организаций. Однако всегда ли за этим стоит реальная ценность для ученика: качество обучения, практические преимущества и новые возможности? К сожалению, не всегда.