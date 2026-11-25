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Запеканка из тыквы: блюдо, которое может быть полезным завтраком или десертом
Яркая, ароматная и полезная запеканка из тыквы, которая отлично подойдет на завтрак с кофе или чаем, или как десерт для детей.
Готовится очень просто и получается вкусной как в теплом, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- тыква (очищенная)
- 500 г
- мука пшеничная
- 100 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 3 ст. л.
- молоко
- 100 мл
- сливочное масло
- 50 г
- разрыхлитель
- 10 г
- ванильный сахар
- 10 г
- корица молотая
- 0,5 ч. л.
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
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Очистите тыкву и нарежьте слайсами.
Сливочное масло растопите и слегка охладите.
Форму для запекания, смажьте сливочным маслом, выложите тыкву.
В миске взбейте венчиком яйца, сахар, соль до пышной массы.
Влейте молоко, сливочное масло, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, добавьте ванильный сахар, корицу, перемешайте и залейте тыкву.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Выньте из духовки, дайте слегка остыть в форме, затем выньте и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Сливочное масло можно заменить на 40 грамм растительным маслом.