Рецепты

Рецепты
138
1 мин

Запеканка из тыквы с манкой: рецепт вкусной выпечки

Приготовьте полезную, яркую запеканку из тыквы, на завтрак для детей и взрослых. Блюдо отлично подойдет в качестве десерта.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 30 мин.
129 ккал
Запеканка из тыквы с манкой

Запеканка из тыквы с манкой / © Credits

Подайте с взбитыми сливками, вареньем, джемом или сгущенным молоком.

Ингредиенты

тыква
450 г
манная крупа
0,5 ст.
кефир
0,5 ст.
сахар
0,5 ст.
яйца куриные
1 шт.
сода пищевая
1 ч. л.
сок апельсина
4 ст. л.
корица
1 ч. л.
соль
сливочное масло

  1. Тыкву очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

  2. Яйца с сахаром взбейте блендером до растворения сахара.

  3. В миску выложите тыкву, взбитые яйца, сметану, соду, погашенную апельсиновым соком, корицу, щепотку соли и перемешайте, добавьте муку и еще раз перемешайте.

  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто, равномерно распределите его и выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

Советы:

  • Кефир используйте любой жирности.

  • Корицу можно заменить ванильным сахаром.

138
