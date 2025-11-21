- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Запеканка из тыквы с манкой: рецепт вкусной выпечки
Приготовьте полезную, яркую запеканку из тыквы, на завтрак для детей и взрослых. Блюдо отлично подойдет в качестве десерта.
Подайте с взбитыми сливками, вареньем, джемом или сгущенным молоком.
Ингредиенты
- тыква
- 450 г
- манная крупа
- 0,5 ст.
- кефир
- 0,5 ст.
- сахар
- 0,5 ст.
- яйца куриные
- 1 шт.
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- сок апельсина
- 4 ст. л.
- корица
- 1 ч. л.
- соль
-
- сливочное масло
-
Тыкву очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
Яйца с сахаром взбейте блендером до растворения сахара.
В миску выложите тыкву, взбитые яйца, сметану, соду, погашенную апельсиновым соком, корицу, щепотку соли и перемешайте, добавьте муку и еще раз перемешайте.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто, равномерно распределите его и выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Советы:
Кефир используйте любой жирности.
Корицу можно заменить ванильным сахаром.