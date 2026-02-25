- Дата публикации
Запеканка с красной рыбой и брокколи: рецепт изысканного горячего блюда
Приготовьте полезную запеканку, в которой брокколи гармонично сочетается с красной рыбой, а яично — сливочная заливка сделает блюдо нежным и сочным.
Ингредиенты:
красная рыба филе – 400 гр;
брокколи – 400 гр;
лимонный сок – 2 ст л;
сыр «Моцарелла» – 150 гр;
сливочное масло – 20 гр;
перец черный молотый;
Для заливки:
яйца куриные – 4 шт;
сливки 10% - 100 мл;
молоко – 200 мл;
соль.
Приготовление
Для этого подготовьте брокколи, любую красную рыбу, отправьте в форму для запекания, залейте заливкой, выложите моцареллу и запеките в духовке.
Брокколи промойте, разберите на соцветия.
Опустите в кипящую воду на 2-3 минуты, откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте на несколько минут, чтобы стекла жидкость.
Филе красной рыбы вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки, полейте лимонным соком, посолите, поперчите и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.
Шарики моцареллы нарежьте слайсами.
Для заливки:
В миске взбейте яйца с солью, сливками и молоком.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. На дно выложите брокколи, затем слой рыбы, залейте заливкой и сверху выложите моцареллу.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 25-30 минут.
Советы:
Красную рыбу, филе, используйте любую.