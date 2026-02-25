ТСН в социальных сетях

Рецепты
108
1 мин

Запеканка с красной рыбой и брокколи: рецепт изысканного горячего блюда

Приготовьте полезную запеканку, в которой брокколи гармонично сочетается с красной рыбой, а яично — сливочная заливка сделает блюдо нежным и сочным.

Екатерина Труш
Запеканка с брокколи и красной рыбой

Запеканка с брокколи и красной рыбой / © Credits

Ингредиенты:

  • красная рыба филе – 400 гр;

  • брокколи – 400 гр;

  • лимонный сок – 2 ст л;

  • сыр «Моцарелла» – 150 гр;

  • сливочное масло – 20 гр;

  • перец черный молотый;

Для заливки:

  • яйца куриные – 4 шт;

  • сливки 10% - 100 мл;

  • молоко – 200 мл;

  • соль.

Приготовление

  1. Для этого подготовьте брокколи, любую красную рыбу, отправьте в форму для запекания, залейте заливкой, выложите моцареллу и запеките в духовке.

  2. Брокколи промойте, разберите на соцветия.

  3. Опустите в кипящую воду на 2-3 минуты, откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте на несколько минут, чтобы стекла жидкость.

  4. Филе красной рыбы вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки, полейте лимонным соком, посолите, поперчите и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.

  5. Шарики моцареллы нарежьте слайсами.

Для заливки:

В миске взбейте яйца с солью, сливками и молоком.

  1. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. На дно выложите брокколи, затем слой рыбы, залейте заливкой и сверху выложите моцареллу.

  2. Запекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 25-30 минут.

Советы:

  • Красную рыбу, филе, используйте любую.

108
