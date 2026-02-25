Запеканка с красной рыбой и брокколи: рецепт изысканного горячего блюда

Совсем недавно шведская принцесса Эстель отпраздновала 14-летие. К дочери кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля приковано все больше внимания, ведь она взрослеет и стане больше появляться на различных публичных мероприятиях. А еще однажды ей предстоит стать новой королевой Швеции. Мы собрали для вас самые интересные факты о Ее Королевском Высочестве.