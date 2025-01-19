Запеканка с курицей и капустой: необычный рецепт к вашему столу

Этот рецепт станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусное и питательное блюдо. Благодаря гармоничному сочетанию ингредиентов она идеально подойдет как для ежедневного обеда, так и для праздничного мероприятия.
Во время запекания все компоненты соединяются в единую вкусовую симфонию и создают особый кулинарный шедевр. Поэтому готовая запеканка обязательно порадует вас и ваших близких, а о ее рецепте рассказали на странице Ольги Рябенко.
Ингредиенты
- Капуста молодая (небольшая)
- 1/2 шт.
- Куриное филе
- 1 шт.
- Яйца
- 4 шт.
- Соль
- Перец
- Паприка
- 1 ч.л
- Сметана
- 100 г
- Петрушка
- Сыр твердый
- 100 г
- Помидор
- 1 шт.
- Пармезан
- 40 г
Приготовление
- Молодую капусту нарежьте тонкими слайсами и выложите в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным или оливковым маслом.
- Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. В миске смешайте его с яйцами, солью, перцем, паприкой, натертым сыром, сметаной и измельченной петрушкой. Получившуюся смесь тщательно перемешайте.
- Залейте капусту в форме приготовленной куриной смесью, равномерно распределив ее по всей поверхности.
- Нарежьте помидор тонкими слайсами и разложите их сверху на курино-капустное основание.
- Сверху посыпать запеканку натертым пармезаном. Это придаст блюду ароматную корочку и непревзойденный вкус.
- Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте запеканку в течение 45 минут. Проверьте готовность ножом – куриное филе должно быть сочным, а капуста мягкой.
Советы:
- Используйте молодую капусту, ведь она быстрее готовится и придает блюду особую нежность.
- Для большей сочности вместо сметаны можно добавить греческий йогурт.
- Если хотите получить насыщенный вкус, добавьте немного любимых специй, например сухой орегано или базилик.
Готовую запеканку разрежьте на порции и подавайте горячей. Блюдо отлично сочетается с легкими овощными салатами или свежей зеленью.
Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что полезная и простая в приготовлении пища может быть очень вкусной.
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