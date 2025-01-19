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Запеканка с курицей и капустой: необычный рецепт к вашему столу

Запеканка с курицей и капустой: необычный рецепт к вашему столу

Запеканка с курицей и капустой / Фото: Associated Press

Этот рецепт станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусное и питательное блюдо. Благодаря гармоничному сочетанию ингредиентов она идеально подойдет как для ежедневного обеда, так и для праздничного мероприятия.

Во время запекания все компоненты соединяются в единую вкусовую симфонию и создают особый кулинарный шедевр. Поэтому готовая запеканка обязательно порадует вас и ваших близких, а о ее рецепте рассказали на странице Ольги Рябенко.

Ингредиенты

Капуста молодая (небольшая)
1/2 шт.
Куриное филе
1 шт.
Яйца
4 шт.
Соль
Перец
Паприка
1 ч.л
Сметана
100 г
Петрушка
Сыр твердый
100 г
Помидор
1 шт.
Пармезан
40 г

Приготовление

  1. Молодую капусту нарежьте тонкими слайсами и выложите в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным или оливковым маслом.
  2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. В миске смешайте его с яйцами, солью, перцем, паприкой, натертым сыром, сметаной и измельченной петрушкой. Получившуюся смесь тщательно перемешайте.
  3. Залейте капусту в форме приготовленной куриной смесью, равномерно распределив ее по всей поверхности.
  4. Нарежьте помидор тонкими слайсами и разложите их сверху на курино-капустное основание.
  5. Сверху посыпать запеканку натертым пармезаном. Это придаст блюду ароматную корочку и непревзойденный вкус.
  6. Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте запеканку в течение 45 минут. Проверьте готовность ножом – куриное филе должно быть сочным, а капуста мягкой.

Советы:

  • Используйте молодую капусту, ведь она быстрее готовится и придает блюду особую нежность.
  • Для большей сочности вместо сметаны можно добавить греческий йогурт.
  • Если хотите получить насыщенный вкус, добавьте немного любимых специй, например сухой орегано или базилик.

Готовую запеканку разрежьте на порции и подавайте горячей. Блюдо отлично сочетается с легкими овощными салатами или свежей зеленью.

Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что полезная и простая в приготовлении пища может быть очень вкусной.

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