Запеканка с курицей и капустой: необычный рецепт к вашему столу

Этот рецепт станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусное и питательное блюдо. Благодаря гармоничному сочетанию ингредиентов она идеально подойдет как для ежедневного обеда, так и для праздничного мероприятия.

Во время запекания все компоненты соединяются в единую вкусовую симфонию и создают особый кулинарный шедевр. Поэтому готовая запеканка обязательно порадует вас и ваших близких, а о ее рецепте рассказали на странице Ольги Рябенко.

Ингредиенты Капуста молодая (небольшая) 1/2 шт. Куриное филе 1 шт. Яйца 4 шт. Соль Перец Паприка 1 ч.л Сметана 100 г Петрушка Сыр твердый 100 г Помидор 1 шт. Пармезан 40 г

Приготовление

Молодую капусту нарежьте тонкими слайсами и выложите в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным или оливковым маслом. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. В миске смешайте его с яйцами, солью, перцем, паприкой, натертым сыром, сметаной и измельченной петрушкой. Получившуюся смесь тщательно перемешайте. Залейте капусту в форме приготовленной куриной смесью, равномерно распределив ее по всей поверхности. Нарежьте помидор тонкими слайсами и разложите их сверху на курино-капустное основание. Сверху посыпать запеканку натертым пармезаном. Это придаст блюду ароматную корочку и непревзойденный вкус. Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте запеканку в течение 45 минут. Проверьте готовность ножом – куриное филе должно быть сочным, а капуста мягкой.

Советы:

Используйте молодую капусту, ведь она быстрее готовится и придает блюду особую нежность.

Для большей сочности вместо сметаны можно добавить греческий йогурт.

Если хотите получить насыщенный вкус, добавьте немного любимых специй, например сухой орегано или базилик.

Готовую запеканку разрежьте на порции и подавайте горячей. Блюдо отлично сочетается с легкими овощными салатами или свежей зеленью.

Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что полезная и простая в приготовлении пища может быть очень вкусной.

Читайте также: