Дата публикации
-
Категория
Рецепты
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин
Запеканка с куриным филе и овощами: рецепт вкусного и полезного блюда
Особенность приготовления такой запеканки в том, что готовится она, как второе и гарнир в одном блюде.
Что может быть вкуснее? Ароматные овощи, нежное филе, а чтобы запеканка получилась сочной, залейте ее яично-сметанной заливкой, выложите помидоры и посыпьте сыром.
Ингредиенты:
куриное филе — 800 гр;
картофель — 2 шт;
кабачок — 300 гр;
помидор — 1 шт;
сыр твердый — 80 гр;
паприка молотая;
перец черный молотый;
соль;
растительное масло.
Для заливки:
яйца куриные — 3 шт;
сметана — 4 ст л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Куриное филе помойте и нарежьте на средние кубики.
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками.
Кабачок, помидор помойте и нарежьте на кружки.
Сыр твердый натрите на крупную терку.
Для заливки: в миску вбейте яйца, добавьте сметану, куриное филе, перец, соль и хорошо перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите картофель, посыпьте паприкой, перцем, солью, затем кабачки и снова посыпьте паприкой, перцем, солью залейте яично-сметанной заливкой, выложите помидоры и посыпьте сыром. Накройте фольгой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30 минут, затем фольгу снимите и запекайте еще 20 минут. Нарежьте запеканку на порционные кусочки и подайте к столу в горячем виде.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.