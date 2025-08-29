ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

Запеканка с куриным филе и овощами: рецепт вкусного и полезного блюда

Особенность приготовления такой запеканки в том, что готовится она, как второе и гарнир в одном блюде.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Запеканка с куриным филе и овощами

Запеканка с куриным филе и овощами / © Credits

Что может быть вкуснее? Ароматные овощи, нежное филе, а чтобы запеканка получилась сочной, залейте ее яично-сметанной заливкой, выложите помидоры и посыпьте сыром.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 800 гр;

  • картофель — 2 шт;

  • кабачок — 300 гр;

  • помидор — 1 шт;

  • сыр твердый — 80 гр;

  • паприка молотая;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • растительное масло.

Для заливки:

  • яйца куриные — 3 шт;

  • сметана — 4 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Куриное филе помойте и нарежьте на средние кубики.

  2. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками.

  3. Кабачок, помидор помойте и нарежьте на кружки.

  4. Сыр твердый натрите на крупную терку.

  5. Для заливки: в миску вбейте яйца, добавьте сметану, куриное филе, перец, соль и хорошо перемешайте.

  6. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите картофель, посыпьте паприкой, перцем, солью, затем кабачки и снова посыпьте паприкой, перцем, солью залейте яично-сметанной заливкой, выложите помидоры и посыпьте сыром. Накройте фольгой.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30 минут, затем фольгу снимите и запекайте еще 20 минут. Нарежьте запеканку на порционные кусочки и подайте к столу в горячем виде.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie