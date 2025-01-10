Запеканка со шпинатом: интересный рецепт на скорую руку

Запеканка со шпинатом – идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно приготовить что-нибудь необычное. Нежная текстура, насыщенный аромат и сочетание полезных ингредиентов сделают ее вашим любимым рецептом.
На странице anayemektar1fi рассказали о рецепте шпинатной запеканки, который легко повторить дома.
Ингредиенты
- Свежий шпинат
- 500 г
- Яйца
- 3 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Натуральный йогурт
- 200 г
- Мука
- 150 г
- Растительное масло
- Сыр
- 180 г
- Разрыхлитель
- 15 г
- Соль
- Приправа чили
Приготовление
- Тщательно промойте листья под проточной водой, чтобы удалить любые загрязнения. Затем нарежьте его мелкими кусочками.
- Лук также очистите и нарежьте как можно мельче.
- В большой миске взбейте яйца до образования лёгкой пены.
- Добавьте к яйцам йогурт и растительное масло, хорошо перемешайте венчиком или миксером.
- В смесь постепенно введите измельченный творог, разрыхлитель, соль, чили и муку. Перемешайте, пока масса не станет однородной.
- К полученной смеси добавьте подготовленный шпинат и лук. Еще раз тщательно перемешайте все, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом во избежание прилипания.
- Вылейте шпинатное тесто в форму, разровняйте верх ложкой или лопаткой.
- Разогрейте духовку до 200°C (режим верхнего и нижнего нагрева). Выпекайте запеканку 45 минут.
- По истечении этого времени извлеките форму из духовки и посыпьте верх запеканки тертым сыром.
- Поверните в духовку еще на 10–15 минут, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную золотистую корочку.
Перед подачей дайте запеканке немного остыть – ее текстура станет плотнее, а нарезанные кусочки будут выглядеть аккуратнее. Подавать ее можно с овощным салатом, соусом на основе натурального йогурта или просто так.
Попробуйте этот рецепт на выходных или порадуйте своих близких вкусным ужином. Запеканка со шпинатом – это простое, полезное и одновременно изысканное блюдо, которое станет изюминкой вашего стола.
Приятного аппетита!
Читайте также:
- Картофельный тарт с сыром и шпинатом: интересный рецепт
- Зразы с сыром и шпинатом: рецепт любимого блюда
- Пирог с лососем и шпинатом: быстрый рецепт киш Лорен на слоеном тесте