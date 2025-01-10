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Запеканка со шпинатом: интересный рецепт на скорую руку

Запеканка со шпинатом: интересный рецепт на скорую руку

Запеканка со шпинатом / Фото: Associated Press

Запеканка со шпинатом – идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно приготовить что-нибудь необычное. Нежная текстура, насыщенный аромат и сочетание полезных ингредиентов сделают ее вашим любимым рецептом.

На странице anayemektar1fi рассказали о рецепте шпинатной запеканки, который легко повторить дома.

Ингредиенты

Свежий шпинат
500 г
Яйца
3 шт.
Лук
1 шт.
Натуральный йогурт
200 г
Мука
150 г
Растительное масло
Сыр
180 г
Разрыхлитель
15 г
Соль
Приправа чили

Приготовление

  1. Тщательно промойте листья под проточной водой, чтобы удалить любые загрязнения. Затем нарежьте его мелкими кусочками.
  2. Лук также очистите и нарежьте как можно мельче.
  3. В большой миске взбейте яйца до образования лёгкой пены.
  4. Добавьте к яйцам йогурт и растительное масло, хорошо перемешайте венчиком или миксером.
  5. В смесь постепенно введите измельченный творог, разрыхлитель, соль, чили и муку. Перемешайте, пока масса не станет однородной.
  6. К полученной смеси добавьте подготовленный шпинат и лук. Еще раз тщательно перемешайте все, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  7. Смажьте форму для запекания растительным маслом во избежание прилипания.
  8. Вылейте шпинатное тесто в форму, разровняйте верх ложкой или лопаткой.
  9. Разогрейте духовку до 200°C (режим верхнего и нижнего нагрева). Выпекайте запеканку 45 минут.
  10. По истечении этого времени извлеките форму из духовки и посыпьте верх запеканки тертым сыром.
  11. Поверните в духовку еще на 10–15 минут, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную золотистую корочку.

Перед подачей дайте запеканке немного остыть – ее текстура станет плотнее, а нарезанные кусочки будут выглядеть аккуратнее. Подавать ее можно с овощным салатом, соусом на основе натурального йогурта или просто так.

Попробуйте этот рецепт на выходных или порадуйте своих близких вкусным ужином. Запеканка со шпинатом – это простое, полезное и одновременно изысканное блюдо, которое станет изюминкой вашего стола.

Приятного аппетита!

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