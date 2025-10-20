Засоленные цветная капуста и морковь: рецепт хрустящей закуски

Засоленные цветная капуста / © Credits

Когда креативный директор кулинарного направления Алик Мкртчян поделился в сториз рецептом своей фирменной засоленной цветной капусты, он вряд ли ожидал, что его Instagram взорвется сообщениями. Поэтому, по многочисленным просьбам, он сделал пост с подробным рецепт простой, быстрой и невероятно вкусной закуски, которая станет звездой любого стола.

Ингредиенты вода 3 л соль 3 ст. л. сахар 3 ст. л. уксус 9% 100 мл лавровый лист 3 шт. душистый перец горошком чёрный перец горошком чеснок 1 головка красный чили 1 стручок цветная капуста морковь

Приготовление

В большой кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец. Варите 2-3 мин, затем влейте уксус и снимите с огня. Цветную капусту разберите на средние соцветия, морковь нарежьте, добавьте измельченный чеснок и чили. Уложите овощи в банку или большую стеклянную емкость и залейте горячим, но не кипящим рассолом. Оставьте банку просто на кухне при комнатной температуре на 3 дня. Затем храните в холодильнике.

Через три дня овощи приобретают приятную кислинку, аромат специй раскрывается, а капуста остается идеально хрустящей.

Эта закуска отлично подходит к мясу, рыбе, картофелю, а также к бокалу сухого вина или бокалу крафтового пива. А главное, она выглядит фантастически: белая капуста, яркая морковь и красный чили создают колоритную осеннюю палитру, которую хочется сфотографировать, а потом съесть.

Совет

Не бойтесь играть с ароматами, можно добавить зерна горчицы, несколько веточек укропа или немного куркумы для золотистого цвета.

Попробуйте приготовить эту домашнюю засолку и, вероятно, вы тоже получите десятки сообщений с просьбой поделиться рецептом.