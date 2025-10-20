ТСН в социальных сетях

Рецепты
116
2 мин

Засоленные цветная капуста и морковь: рецепт хрустящей закуски

В каждой семье есть свой любимый рецепт маринованных овощей, но у этого варианта есть преимущество: он готовится на удивление быстро, не требует стерилизации и уже через три дня вы получите идеальную хрусткость.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
72 час. 25 мин.
Пищевая ценность на 100 г
30 ккал
Засоленные цветная капуста

Засоленные цветная капуста / © Credits

Когда креативный директор кулинарного направления Алик Мкртчян поделился в сториз рецептом своей фирменной засоленной цветной капусты, он вряд ли ожидал, что его Instagram взорвется сообщениями. Поэтому, по многочисленным просьбам, он сделал пост с подробным рецепт простой, быстрой и невероятно вкусной закуски, которая станет звездой любого стола.

Ингредиенты

вода
3 л
соль
3 ст. л.
сахар
3 ст. л.
уксус 9%
100 мл
лавровый лист
3 шт.
душистый перец горошком
чёрный перец горошком
чеснок
1 головка
красный чили
1 стручок
цветная капуста
морковь

Приготовление

  1. В большой кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец. Варите 2-3 мин, затем влейте уксус и снимите с огня.

  2. Цветную капусту разберите на средние соцветия, морковь нарежьте, добавьте измельченный чеснок и чили.

  3. Уложите овощи в банку или большую стеклянную емкость и залейте горячим, но не кипящим рассолом.

  4. Оставьте банку просто на кухне при комнатной температуре на 3 дня.

  5. Затем храните в холодильнике.

Через три дня овощи приобретают приятную кислинку, аромат специй раскрывается, а капуста остается идеально хрустящей.

Эта закуска отлично подходит к мясу, рыбе, картофелю, а также к бокалу сухого вина или бокалу крафтового пива. А главное, она выглядит фантастически: белая капуста, яркая морковь и красный чили создают колоритную осеннюю палитру, которую хочется сфотографировать, а потом съесть.

Совет

Не бойтесь играть с ароматами, можно добавить зерна горчицы, несколько веточек укропа или немного куркумы для золотистого цвета.

Попробуйте приготовить эту домашнюю засолку и, вероятно, вы тоже получите десятки сообщений с просьбой поделиться рецептом.

116
