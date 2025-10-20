- Дата публикации
-
Категория
Рецепты
Засоленные цветная капуста и морковь: рецепт хрустящей закуски
В каждой семье есть свой любимый рецепт маринованных овощей, но у этого варианта есть преимущество: он готовится на удивление быстро, не требует стерилизации и уже через три дня вы получите идеальную хрусткость.
Когда креативный директор кулинарного направления Алик Мкртчян поделился в сториз рецептом своей фирменной засоленной цветной капусты, он вряд ли ожидал, что его Instagram взорвется сообщениями. Поэтому, по многочисленным просьбам, он сделал пост с подробным рецепт простой, быстрой и невероятно вкусной закуски, которая станет звездой любого стола.
Ингредиенты
- вода
- 3 л
- соль
- 3 ст. л.
- сахар
- 3 ст. л.
- уксус 9%
- 100 мл
- лавровый лист
- 3 шт.
- душистый перец горошком
-
- чёрный перец горошком
-
- чеснок
- 1 головка
- красный чили
- 1 стручок
- цветная капуста
-
- морковь
-
Приготовление
В большой кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец. Варите 2-3 мин, затем влейте уксус и снимите с огня.
Цветную капусту разберите на средние соцветия, морковь нарежьте, добавьте измельченный чеснок и чили.
Уложите овощи в банку или большую стеклянную емкость и залейте горячим, но не кипящим рассолом.
Оставьте банку просто на кухне при комнатной температуре на 3 дня.
Затем храните в холодильнике.
Через три дня овощи приобретают приятную кислинку, аромат специй раскрывается, а капуста остается идеально хрустящей.
Эта закуска отлично подходит к мясу, рыбе, картофелю, а также к бокалу сухого вина или бокалу крафтового пива. А главное, она выглядит фантастически: белая капуста, яркая морковь и красный чили создают колоритную осеннюю палитру, которую хочется сфотографировать, а потом съесть.
Совет
Не бойтесь играть с ароматами, можно добавить зерна горчицы, несколько веточек укропа или немного куркумы для золотистого цвета.
Попробуйте приготовить эту домашнюю засолку и, вероятно, вы тоже получите десятки сообщений с просьбой поделиться рецептом.