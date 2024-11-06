Засыпанная капуста со шкварками: интересный рецепт с запада Украины

Это невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое готовили на западе Украины многие столетия. Когда-то ее подавали на большие праздники, и существует даже мысль, что капуста со шкварками была одним из любимых блюд Ивана Франко.

На странице lanas_diet показали, как приготовить это блюдо с квашеной капустой, хотя автор видео подчеркнула, что вариантов приготовления этого блюда очень много. Некоторые готовят со свежей капустой 50/50 с квашеной.

Ингредиенты Квашеная капуста 1 кг Пшено 200 г Большая луковица Яйца 1 шт. Молоко 200 мл Мука 60 г Сметана 200-300 г Соль Перец Подбрюшина 500 г

Приготовление:

Квашеную капусту залейте водой и поставьте вариться где-нибудь на час. Пшено хорошо промойте, пока вода не станет прозрачной. Высыпьте сверху уже немного проваренную капусту, разровняйте и накройте крышкой. Подбрюшину порежьте так, как вам захочется и какие шкварки любите. У автора они были достаточно большие, потому что так они получаются более сочные. Обжарьте мясо на сковороде до золотистой корочки. Пока жарятся шкварки, приготовьте заливку. Яйцо смешайте с мукой, молоком и сметаной. Тщательно смешайте до однородности, чтобы не было комочков. Лук нарежьте кубиком, как только шкварки приобретут золотистый оттенок, уберите их и на той же сковороде обжарьте лук. Лук высыпьте сверху пшена, вылейте заливку и хорошо все перемешайте. Проварите все вместе минут пять и подавайте к столу, выложив шкварки сверху блюда.

Советы :

Если у вас очень кислая капуста, то стоит ее оставить на ночь отмокнуть в холодной воде.

Если свежая капуста, нарежьте ее, залейте водой и поставьте вариться примерно на час.

Приятного аппетита!

#тушеная капуста #засыпанная капуста #квашенакапуста ♬ оригинальный звук — lanas_diet @lanas_diet Засыпанная капуста – готовили у вас? Это невероятно вкусно и ароматно! Когда-то без этого блюда на Западной Украине не обходилась ни одна свадьба! А еще говорят, что это любимое блюдо Ивана Франко. ✔️ Квашеная капуста — 1 кг Вариантов этого блюда очень много, встречала, что готовят свежую капусту пополам с квашеной, некоторые квашеной к свежей добавляет только горстку. Если у вас готовят подобное блюдо, но в другом варианте – буду благодарна, если поделитесь в комментариях. У меня полностью квашеная. Если у вас очень кислая капуста, то стоит ее оставить на ночь отмокнуть в холодной воде. Капусту промываем, заливаем водой и ставим вариться примерно на час. ✔️ Пшено – 200 г ✔️ Большая луковица или несколько меньших ✔️ Яйцо ✔️ Молоко – 200 мл ✔️ Мука – 60 г ✔️ Сметана – 200-300 г (давайте по вкусу) ✔️ Соль, перец по вкусу ✔️ Подбрюшина – 500 г Ивана Франко, в своей книге пишет, что чем важнее гость в доме — тем больше должен быть шкварок Поэтому, советую подбрюшины взять побольше. Пшено хорошо промываем, пока вода не станет прозрачной. Высыпаем поверх уже провалившейся капусты, разравниваем и накрываем крышкой. Подбрюшину режем как вам захочется, как любите мелкие шкварочки – режьте мелко, у меня куски как воробьи и это очень сочно обжариваем ее на сковороде до золотистой корочки. Пока жарится, готовим заливку. Яйцо смешиваем с мукой, молоком и сметаной. Решаем к однородности. Лук измельчаем кубиком, как только шкварки приобретут золотистый оттенок, убираем их и на той же сковороде обжариваем лук. Лук высыпаем поверх готового пшена, заливаем заливку и хорошо перемешиваем. Провариваем все вместе минут 5 и подаем, выложив шкварки поверх блюда. Приятного аппетита! Как вам рецепт? Приготовите? Для меня это оказалось неожиданно вкусно! Поэтому и вам советую Обязательно поделитесь впечатлениями #капустарецепт

Этот рецепт поможет вам почувствовать аутентичный вкус старинного блюда прямо на вашей кухне. Она проста в приготовлении, но ее вкус не оставит равнодушными даже самых требовательных гурманов.

Читайте также: