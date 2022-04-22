Заварная творожная пасха по семейному рецепту

Пасха по этому рецепту получается мягкой, нежной и очень вкусной.

Шеф-повар доставки домашней еды "Люди и Котлеты" - Андрей Гейзер, поделился простым семейным рецептом заварной творожной пасхи.

Ингредиенты:

творог - 1,5 кг

сливочное масло - 0,3 кг

сметана - 0,2 кг

куриные яйца – 5 шт.

сахар - 0,4 кг

изюм – 100 г

курага – 100 г

ванильный сахар - 10 г

Приготовление:

1. Для начала зальем горячей водой сухофрукты на 15-20 минут, чтобы они стали мягкими. Курагу нарезаем мелкими кубиками и отставляем в сторону.

2. Протираем творог через сито. Складываем в кастрюлю с толстым дном, добавляем яйца, сахар, сливочное масло и сметану.

3. Деревянной лопаткой тщательно все перемешиваем и ставим на плиту на средний огонь. Доводим до кипения нашу смесь непрерывно помешивая.

4. Сняв с огня, даем остыть. Затем добавляем курагу и изюм. Хорошо перемешиваем и выкладываем в нашу форму для пасхи творожную массу.

5. Форму застилаем марлей без складок.

6. Сверху накрываем марлей и ставим груз на 12 часов. Таким образом лишняя жидкость стечет, а пасха впитает все вкусы и ароматы.

7. На следующий день переверните пасху на тарелку и, потянув за марлю, снимите форму. Сверху можно украсить цукатами, тертым шоколадом или орехами.

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