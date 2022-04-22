Заварная творожная пасха по семейному рецепту

Пасха по этому рецепту получается мягкой, нежной и очень вкусной.
Шеф-повар доставки домашней еды "Люди и Котлеты" - Андрей Гейзер, поделился простым семейным рецептом заварной творожной пасхи.
Ингредиенты:
- творог - 1,5 кг
- сливочное масло - 0,3 кг
- сметана - 0,2 кг
- куриные яйца – 5 шт.
- сахар - 0,4 кг
- изюм – 100 г
- курага – 100 г
- ванильный сахар - 10 г
Приготовление:
1. Для начала зальем горячей водой сухофрукты на 15-20 минут, чтобы они стали мягкими. Курагу нарезаем мелкими кубиками и отставляем в сторону.
2. Протираем творог через сито. Складываем в кастрюлю с толстым дном, добавляем яйца, сахар, сливочное масло и сметану.
3. Деревянной лопаткой тщательно все перемешиваем и ставим на плиту на средний огонь. Доводим до кипения нашу смесь непрерывно помешивая.
4. Сняв с огня, даем остыть. Затем добавляем курагу и изюм. Хорошо перемешиваем и выкладываем в нашу форму для пасхи творожную массу.
5. Форму застилаем марлей без складок.
6. Сверху накрываем марлей и ставим груз на 12 часов. Таким образом лишняя жидкость стечет, а пасха впитает все вкусы и ароматы.
7. На следующий день переверните пасху на тарелку и, потянув за марлю, снимите форму. Сверху можно украсить цукатами, тертым шоколадом или орехами.
Больше рецептов пасхальной выпечки ищите в разделе "Кухня".